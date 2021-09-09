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吸新型煙加劇衰老 「不型不in」速全禁

評論版 2021/09/09

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港府提議修例全面禁止電子煙和加熱煙，立法會相關法案委員會周五將開會審議，有建制派已表明會支持，令草案最終獲通過機會甚高。電子煙禍害比傳統煙還要嚴重，為免成為日後公共醫療重擔，以及阻止青少年被不實資訊誤導，社會各界應全力支持草案。

醫學教育團體力挺 全禁電子煙

繼多個醫學和教育團體開腔支持禁制電子煙，民建聯日前召開黨團大會，決定統一立場支持修例，連同多個政黨的支持，相信法案委員會周五開會時會決定是否接受議員的修正案，之後會在10月提交大會進行二讀，有望在今屆會期結束前獲通過。

近年世界各地興起電子煙和加熱煙，煙草商宣稱電子煙透過電池加熱方式，將電子煙裏面的煙油加熱霧化成蒸氣吸入，不會產生焦油、一氧化碳等有害物質，且尼古丁含量低，不會令人上癮，又有多種味道可供選擇，被吹噓成戒煙神器，青少年更趨之若鶩。

社交媒體上的不實言論，也為電子煙急速增長推波助瀾。澳洲昆士蘭大學早前一項研究顯示，TikTok上63%的影片對電子煙描述正面，令年輕人認為吸電子煙有型有款，紛紛吸食。

美18歲用家 年半肺部恍如70歲

事實上，電子煙不但無助戒煙，反而會變成習慣，甚至最終要吸傳統煙來滿足煙癮。

電子煙含有多種致癌物及有害物質，例如甲醛可在電子煙溶液的蒸發或氣霧化過程中產生，增加患癌風險，肺功能亦容易受損，嚴重更會出現俗稱「爆米花肺」的閉性細支氣管炎。美國有18歲青年吸電子煙一年半後，肺部受損情況猶如70歲老煙民，凸顯電子煙禍害比傳統煙更嚴重。

吸30分鐘電子煙 細胞氧化壓力飈

美國加州大學洛杉磯分校最新研究顯示，青少年只吸一次30分鐘電子煙，便足以令體內細胞氧化壓力（oxidative stress）升高，導致機體活性氧成分和抗氧化之間失衡，加劇細胞衰老，引致心血管病、肺部和神經系統疾病。

隨着愈來愈多研究披露電子煙的實質禍害，社會各界應重視這問題，切勿以商業利益或個人選擇為由提出規管，而是應趁電子煙未在本港普及前全面禁制，因愈遲出手對公共醫療及經濟只會造成重擔。

當年吸煙引發的肺癌和慢性疾病被忽視，結果美國之後每年為此花在醫療開支及生產力損失高達3,810億美元（約2.97萬億港元），而香港每年因吸煙相關疾病造成的經濟損失達56億元，代價不菲。

既然社會大部分人士有共識全禁電子煙，為了下一代健康着想，議員應盡快審議通過法案。

煙草商宣稱電子煙不會令人上癮，惟愈來愈多科研證實電子煙具有實質禍害。（資料圖片）

撰文 : 黃清輝

欄名 : 港是港非

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