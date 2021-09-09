家族企業「3個保持」 推動共同富裕

國家主席習近平近月來多次談到「共同富裕」的理念，要求合理調節過高收入，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入。經濟學家厲以寧過去曾提出在市場經濟條件下收入的「三次分配」：第一次分配是由市場按照效率原則進行分配；第二次分配是由政府按公平原則，通過稅收、轉移支付等進行再分配；第三次分配則是在道德力量的作用下，通過自願捐贈而進行的分配。

「共同富裕」提出後，不少內地企業紛紛響應。據彭博統計，截至8月底止兩周，至少73家在香港、上海及深圳上市的企業，在申報文件使用了「共同富裕」這個詞語，當中包括平保、美團及中銀等；也有企業「坐言起行」，例如騰訊上月19日宣布投資500億元啟動共同富裕計劃，並表示要發揮企業在「三次分配」的動能。

繼騰訊之後，阿里巴巴亦啟動一個「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，計劃在2025年前，累計投入1,000億元人民幣，助力共同富裕。據媒體報道，阿里巴巴會成立一個專門的常設機構，圍繞5大方向展開十大行動，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

與社會形成良性循環 利己利人

對於「共同富裕」概念的提出，筆者並不訝異，也不感陌生。筆者長期從事家族企業和家族辦公室的研究與教學，在研究過程中的很多發現和結論，與「共同富裕」的觀念息息相關。尤其對那些成功傳承數代的華人家族企業而言，最重要的家族價值觀中一定有「共同富裕」的元素，例如百年老店李錦記家族的「思利及人」、余仁生家族的「仁澤眾生」等；日本家族企業學者後藤俊夫也指出，日本擁有全世界最多百年家族企業的原因之一，是家族的「利他主義」精神。

因此，筆者認為家族企業和家族辦公室可以扮演一個重要的推動者角色，以實踐「共同富裕」，並在家族和社會之間形成一個「良性系統循環」，不僅利他，還能利己。對於此說，下文將作出詳細闡述分析。

先說家族的傳承目標。筆者一直以來都強調，物質財富的傳承並不足夠，因為除了物質財富外，還有其他兩種最重要的精神財富，一是家族和諧關係的傳承，使開枝散葉後繼不息，和諧共處；二是通過對社會的貢獻和實踐企業社會責任，使家族的名譽和價值觀也得到傳承，才能取得圓滿的傳承效果。換言之，家族傳承包含物質和精神財富兩大部分，目標是要做到「3個保持」的傳承，即保持家族財富的傳承、保持家族和諧關係的傳承，以及家族名譽和價值觀的傳承。

投資重長期利益 關注社會影響

我們先從物質財富傳承談起。由於家族更注重長期利益，不論是與企業相關的財富，還是家族辦公室的財富管理策略，都與其他非家族機構不同。在「3個保持」的目標下，不論是投資進入一個新的行業，還是採用分散化策略投資公司資產，家族企業除了關注財務回報，更關注「非財務」事宜，例如家族的名譽與價值、家族企業和「被投資」企業所有相關利益持份者的長期利益，以及對社會的影響。

家族辦公室則更為純粹，因為管理的是家族財產，可以有足夠的「耐心資本」（Patient Capital）進行長期投資。近年愈來愈多家族辦公室參與直接投資，其投資策略與私募基金最大的分別，是除了考量到財富的承傳外，還會考慮到有長期經營潛力的行業，不會隨便把「被投資」公司動輒出售，投資選擇的決策可以說是「買入就是為了持有」（Buy to Hold），持有年期可超過20年，甚至跨代。這種投資策略和資金的運用，能夠在筆者上文提到對「共同富裕」形成的「良性系統循環」，起到有力的持續發展支撑。

而基於私募股權基金的投資人需要向其眾多投資者「負責」，一切以回報率先行，因而投資對象的選擇和決策難免帶有短期性，是「買入就是為了賣出」（Buy to Sell），投資標的之持有年期大部分為3年到5年。

除此之外，不論是舊財富當中的年輕一代或是新財富擁有者，其投資策略愈來愈多關注對社會的影響，重視環境、社會和治理（ESG，Environmental, Social and Governance）的因素，做影響力投資（Impacting investment）以及關注氣候問題。記得筆者曾分析科技富豪新貴投身社會公益事業，提到拼多多創辦人黃崢辭去CEO和董事長職務，將精力和智慧長期傾注到科研領域，比如通過控制農產品種植過程的方法，探索對馬鈴薯、番薯、番茄等食物潛在的有害重金屬含量，進行可靠有效的控制，做多一些牽涉人類社會的未來發展問題，並成立一個「繁星慈善基金」，推動社會責任建設和科學研究。此外，字節跳動的創辦人張一鳴也決定辭去CEO職務，放下日常管理工作，聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上。服務社會，回饋社會，促進社會的可持續發展，將受到愈來愈多企業家的關注和認可。

家族企業追求回饋社會的目標，也會促使其實踐筆者一直以來所倡導的「策略性慈善」。以往一些傳統的家族企業家，做慈善是以簡單的「開支票」方式，例如把捐出來的錢建造一幢有紀念自己意義的冠名大樓，或捐錢給家鄉作修橋鋪路之用等。這是傳統慈善的行為，行善人開完一張支票，慈善工作就劃上了句號，但其實家族「策略性慈善」可以更注重慈善工作的過程，以及家族成員的參與度，藉以維繫家族成員的和諧及合作關係。

策略性慈善 傳承公益雙贏雙得

據筆者的研究，策略性慈善的捐助者會主動參與慈善活動的運作，並親身管理其慈善活動專案，甚至闔家大小一起參與。此外，制定一個可解決社會問題的慈善活動專案後，也會考慮邀請更多其他家族、慈善組織甚至政府合作，使專案發揮更持久的影響力。在家族企業中，家族成員之間存在潛在利益衝突和矛盾，但策略性慈善工作的項目以社會利益為重，存在私人利益衝突和矛盾的機會小得多，對維繫家族成員之間的團結合作、促進家族的和諧關係，能夠發揮顯著的力量，使家族企業對於傳承和對社會的公益貢獻，起到一個「雙贏雙得」效果。

總的來說，在家族企業和家族辦公室「3個保持」的傳承理念和目標下，他們擁有更多耐心資本來做影響力投資，加上策略性慈善，形成一個家族和社會之間的「良性系統循環」，成為推動邁向「共同富裕」其中一股主要推動力量！

▲ 在「3個保持」的傳承理念和目標下，家族企業和家族辦公室將成為推動邁向「共同富裕」其中一股主要推動力量。（資料圖片）