加州擬立法保僱員 禁企業藉科技監控 行政人員版 2021/09/09 分享： 【本報訊】為了監察員工的工作效率，亞馬遜（Amazon）以人工智能（AI）監控僱員。但據《紐約時報》報道，加州上議院將投票表決法案，禁止企業以科技監控，過度要求員工作出超出其身體負荷的工作，保障他們的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 招聘軟件篩選「災難」 淘汰數百萬合適人選 2021/09/08 招聘軟件篩選「災難」 淘汰數百萬合適人選 英脫歐+防疫隔離 工人不足供應鏈中斷 2021/09/07 英脫歐+防疫隔離 工人不足供應鏈中斷 俄勒岡州麥當勞 鼓勵14及15歲少年應徵 2021/09/06 俄勒岡州麥當勞 鼓勵14及15歲少年應徵 亞馬遜月中招聘會 請5.5萬科技人員 2021/09/03 亞馬遜月中招聘會 請5.5萬科技人員 企業允員工放假 調節疫下情緒兼減壓 2021/09/02 企業允員工放假 調節疫下情緒兼減壓 職業生涯 Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 服務 零售 人工智能 WalMart 富士康 行政管理