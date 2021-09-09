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加州擬立法保僱員 禁企業藉科技監控

行政人員版 2021/09/09

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【本報訊】為了監察員工的工作效率，亞馬遜（Amazon）以人工智能（AI）監控僱員。但據《紐約時報》報道，加州上議院將投票表決法案，禁止企業以科技監控，過度要求員工作出超出其身體負荷的工作，保障他們的

...

欄名 : Good Job Insight

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