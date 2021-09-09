OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 行政人員版 2021/09/09 分享： 日本任天堂（Nintendo）昨在社交平台公布，OLED升級版Switch主機預售情報。任天堂香港指，新型號主機將於本月24日接受預訂，10月8日正式公開發售，售價2,680港元，配有白色Joy- ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 今日 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 2021/09/08 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 2021/09/07 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 2021/09/07 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 2021/09/06 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 電玩手遊 任天堂 Switch