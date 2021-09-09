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OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元

行政人員版 2021/09/09

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日本任天堂（Nintendo）昨在社交平台公布，OLED升級版Switch主機預售情報。任天堂香港指，新型號主機將於本月24日接受預訂，10月8日正式公開發售，售價2,680港元，配有白色Joy-

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欄名 : 科技新知

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