全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 行政人員版 2021/09/09 分享： 據劍橋比特幣電力消耗指數（CBECI）估計，全球比特幣礦場1年的耗電量，足足是Google全球營運年度總用電量的7倍。 據CBECI周二發表數據，開採比特幣1年的用電量為96.34 TWh，雖然比全球資 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 今日 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 2021/09/08 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 2021/09/07 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 2021/09/07 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 2021/09/06 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 比特幣 Google 電力 商業 科技行業 IT技術 環保措施 石油 天然氣 煤