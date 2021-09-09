全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍

據劍橋比特幣電力消耗指數（CBECI）估計，全球比特幣礦場1年的耗電量，足足是Google全球營運年度總用電量的7倍。

據CBECI周二發表數據，開採比特幣1年的用電量為96.34 TWh，雖然比全球資

...