面對市況波動、選擇太多及海量資訊等，新手投資者感覺無從入手。所以選對適合您的數碼投資工具，再配合下文簡單易記的投資四部曲，就能掌握致勝關鍵，一個App助您在投資路上盡握先機。

第一步：預設個人化目標 展開理財之路

成功的第一步，先要設立明確目標。中銀香港於年初推出全港首創手機銀行「PlanAhead 智．未來」一站式財富策劃服務，簡單幾步便能設置您的人生目標、了解自己的理財狀況及計算目標差距，進而按個人需要選擇不同產品方案，如「智選基金組合」、月供存款計劃、基金、股票及保險等。當中「智選基金組合」會根據各人的投資取向評級提供不同的「資產配置參考組合」，入場費更低至港幣$1,000，讓任何類型的投資者均可逐步實現不同人生階段的理財目標。

▲ 利用全港首創手機銀行「PlanAhead 智．未來」服務，即可按不同目標訂立投資大計，按部就班逐步實踐。

第二步：關注投資專家分析教路 輕鬆掌握大市走勢

投資不應靠直覺，全面掌握市場資訊才是致勝關鍵。緊貼中銀香港手機銀行推出的串流直播平台「中銀直播間」，關注各擅勝場的投資專家、理財精英及星級嘉賓開LIVE剖析當週大市走勢、投資部署及暢談市場最Hot話題。更要留意「中銀直播間」全新節目「理財Master Class」，由星級嘉賓30分鐘教授最新數碼理財工具，助您逐一擊破投資疑難，更快更全面掌握投資技巧。

▲ 中銀香港財富顧問團隊夥拍資深股票分析員及基金經理每週開Live，助您隨時掌握投資機遇。

▲ 每星期「外匯Tuesday」及「投資理財星期四」與您剖析最新匯市動向及投資策略。（左起：主持羅鈺文、中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處主管高耀豪）

第三步：投資練習 一股都可以買賣

想以小資本開展投資之旅？投資新手初試牛刀，但股票一手資金門檻又太高？最近中銀香港手機銀行新增「NotALot 碎股易」服務，最低買入1股股票，即可開展投資入市第一步。「NotALot 碎股易」涵蓋本港200隻股票及交易所買賣基金（ETF），現階段率先開放予中銀香港「i-Free自在理財」客戶使用。

▲ 通過「NotALot 碎股易」服務，投資新手只須買入一手股票，即可開展投資旅程。

第四步：善用「股票Widget」小工具 快人一步緊貼市況

投資市況瞬息萬變，快人一步進行投資交易，就可早着先機。中銀香港手機銀行首推創新「股票Widget」小工具，客戶在手機桌面即可找到自選股票表現、主要指數表現及即時新聞等功能，更可一鍵登入直達交易版面，即時買賣股票及查閱賬戶餘額，使用快捷方便。

▲ 中銀香港手機銀行新增「股票Widget」小工具，令投資更快更方便。

去年年底以全新面貌示人的中銀香港手機銀行，集理財、投資、消費及跨境功能於一身，充分體現All in One的數碼理財智慧；投資四部曲更讓投資初哥以至經驗投資者只須一App在手，即可輕鬆處理各項銀行交易及投資決策，隨時運籌帷幄。

中銀香港手機銀行在今年並先後勇奪《亞洲貨幣2021》「香港最佳數碼銀行」及《亞洲銀行及財金2021》「香港區最佳流動銀行及支付項目」兩項殊榮，除展現兼具安全、穩定及創新等數碼優勢，更可讓您實踐至Smart投資四部曲。

想了解更多中銀香港全新手機銀行資訊，請即登入：https://www.bochk.com/mobilebanking

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投資涉及風險。產品及服務受條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向中國銀行(香港)有限公司職員查詢。

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