Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 副刊版 2021/09/10 分享： 上兩個月獨立裝瓶商Gordon & MacPhail發出的新聞稿，只是可以見到這個陳年80年、編號340的木桶，本月，千錘百煉的威士忌─Gordon & MacPhail, Generations, ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 2021/08/13 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 2021/07/16 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 2021/06/18 K11 MUSEA軒尼詩體驗館 展現品酒的感觀變化 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park 2021/06/18 50年單一麥芽威士忌 值得期待的Highland Park Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩 2021/06/04 Macallan x Peter Blake Pop-up 全新13瓶時代軼事威士忌 洋溢藝術色彩