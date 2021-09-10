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Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣

副刊版 2021/09/10

分享：

上兩個月獨立裝瓶商Gordon & MacPhail發出的新聞稿，只是可以見到這個陳年80年、編號340的木桶，本月，千錘百煉的威士忌─Gordon & MacPhail, Generations,

...

欄名 : Wine

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