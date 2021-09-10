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名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單

副刊版 2021/09/10

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英國名廚Simon Rogan旗下的廚師餐桌兼研發廚房Aulis，最近有新加盟廚師Fai Choi，更精心設計時令餐單。而新任餐廳經理Laudy Gibba-Smith亦特意推出餐酒及果汁配對餐單，為

...

欄名 : Food

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