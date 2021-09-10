名店Aulis新廚師上場 打造時令特色餐單 副刊版 2021/09/10 分享： 英國名廚Simon Rogan旗下的廚師餐桌兼研發廚房Aulis，最近有新加盟廚師Fai Choi，更精心設計時令餐單。而新任餐廳經理Laudy Gibba-Smith亦特意推出餐酒及果汁配對餐單，為 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 2021/08/13 米芝蓮2星餐廳 TATE 推出全新炎夏水果午宴 日本首相御廚徒弟的會席料理 2021/07/30 日本首相御廚徒弟的會席料理 月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 2021/07/30 月餅戰幔正式開始 半島酒店推兩款新口味月餅 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 2021/07/23 【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人一試愛上的用心製作 《辛之作》手工甜品 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi 2021/07/19 【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi 英國 品牌 設計 餐廳 餐飲 菜式 魚 倫敦 銅鑼灣 蛋