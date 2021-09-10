肺癌溯源，煙草當然是罪魁禍首，美國在十八世紀末開始大量種植，若要盛行全球，便需有方法廉價包裝及生產。

要知道初期吸食煙草主要有兩種方法：其一、就是把整塊曬乾的煙葉捲起來，燃點吸食，這便是現代的雪茄（Cigar，來自瑪雅人的Sikar）；其二、是在口中嚼爛從汁液中吸取尼古丁，然後吐出渣滓。前者昂貴亦耗時，後者既不方便也不衞生，絕非締造成功商品的途徑。

十八世紀末，Cigarette（即小型Cigar）開始出現，初時是把製造雪茄後的碎煙葉，用紙捲起來吸食，價錢相宜亦很方便，故此開始盛行；不過，其製作工序麻煩，用人手捲煙，一人一天只能出產二百枝。惟於一八八○年，美國人Jane Duke（煙草商人兒子）發明人類第一部自動捲煙機器，一天產量可達十五萬枝，Duke家族亦因此成為美國首富，也是現今著名大學Duke University的主要捐贈者。

有了產量和機器後，便要靠無所不用其極的營銷推廣。回想過去，這實在是駭人旅程，初期當肺癌和心血管病未能溯源於煙草時，在四十年代，醫生、牙醫是推廣煙草的主角，令人覺得吸煙有益健康。到了五六十年代，電視開始普遍，便以名人、明星作招徠，當年列根總統也曾是煙草廣告主角。七八十年代則是全盛時期，以猛男形象，例如以美國西部牛仔的豪邁不羈形象吸引男士，以獨立典雅時尚的形象主攻女性，更有埋沒良心，以兒童和年輕人為對象，例如卡通形象或果味香煙等，無可厚非是極成功的推廣，可惜人類因此而付出的代價，比現今疫情高出千百倍。

大量種植、廉價生產、成功推廣，似乎都溯源到同一國家。