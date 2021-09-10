轉眼間，立秋處暑已過，現正是白露節氣，《禮記．月令》載：「涼風至，白露降，寒蟬鳴。」現已入秋，早晚露水較重，亦是一年當中，日夜溫差最大的時節，故早晚要多加注意，所謂「白露勿露身，早晚要叮嚀」，我們最易掉以輕心的，就是早晚時份和喉嚨位置，女士或長者，一條頸巾傍身不能少。

早前立秋處暑，或尚未真正感受秋天已至，實則身體已有輕微轉變，如喉嚨乾澀、皮膚乾燥、長者多了乾咳，甚或有人排便不順、偏乾、偏硬現象。一踏入白露節氣，更能感受天地間頗具蕭條的涼意，身體經過夏暑被體內陽氣推升到體表，陽氣能量已是強弩之末，故人體在秋天，需要《黃帝內經》所說的「容平」，從陽歸陰，要準備回氣、休息、收斂、穩定、滋潤、滋養、安靜的「陰」能量，故在秋天陽降的節氣裏，更需要養陰。

素喜桂花香，宋代才女李清照譽桂花為「花中第一流」，非常認同。秋天喝桂花茶，是我在白露節氣至愛的養生之道，尤其適合寒底體質的女士，因桂花性溫、味辛，有溫中散寒、暖胃止痛、促進循環、美白肌膚、強肌滋膚、止咳化痰、潤喉潤肺之效（但體質燥熱者則不宜）。

上周特意走到上環買乾桂花，袋子甫開，濃烈又清雅的花香撲鼻，怪不得相傳唐宋時期，官妃御女內服桂花以產生體香，在古代稱為「香身」。又，秋天天地的陽氣逐漸衰減，秋風蕭瑟令人易生悲秋傷感鬱結之情緒，一向有憂鬱底者，須提防季節性情緒失調（Seasonal Affective Disorder）。《Complementary Therapies in Medicine》期刊曾發表一篇學術研究，闡述桂花萃取物有安定神經和降低焦慮情緒之效。

取一至兩克桂花，以沸水沖泡，第一泡沖一沖即全倒（略清洗桂花），然後第二泡，以沸水泡八至十分鐘便成，亦可加適量杞子和蜂蜜，飲用前先享受一下桂花香，再慢慢品嘗，身心靈瞬即潤澤，女士們想在秋天繼續美麗開朗，絕非童話。