宜家「迷宮」將消失？ 「明陣」踱步有所得

新聞說，家具零售店宜家（IKEA）測試新店面設計，探索如何在電子商貿時代保持實體店不落伍。報道說宜家在上海的一個店面翻新後復業，測試「未來商店模式」，例如多了手工坊，工作人員幫顧客修理舊物品，或者共同創造新物品；又有提倡健康、可持續烹飪飲食概念的美食互動教室；新增加類似劇院的廣場空間，供顧客共聚休息，即是說，顧客除了購物，還可以在店內做其他事。

近年消費模式轉變，加上新冠疫情，網上購物增加，IKEA要用新方法留客，門店形態因此求變，出現便捷式互動體驗服務，還提供社交地方，尋求由家居品牌，變成生活方式品牌。

來自北歐的宜家，可不只是一家普通家居店，過去幾十年其一站式傢俬布置及家品零售，代表着創新行銷意念及店面設計。店面是特大倉儲式，而銷售的貨品，很多由顧客回家自行組裝。逛過宜家的人都知道，需要順着店內箭嘴指示方向的路綫前行，除非你掉頭原路走人，否則只能沿路前進到收銀處。店方刻意設計好的路，依次途經各類產品區，即使你無興趣，都要經過才能去到你本來想買貨品的地方，然後又被迫行完整段路才到收銀處。

這種用戶體驗，是要讓消費者從入口到付款，不會錯過各種貨品，趁機「打劫荷包」，往往本來不打算買的都買了。

人們喜歡用「迷宮」來形容此店舖設計，今天連這種標誌式設計，也可能要變成歷史了。其實，用「迷宮」來形容，我一直都覺得不貼切。「迷宮」（Maze）是指內有多條複雜路綫的建築，給進去「探險」的人多個選擇的同時，也讓人迷失方向，找不到出口，走着走着就迷路，轉來轉去就「亂籠」，身陷其中無法突圍，像生活迷失於困頓中；在IKEA，是不會迷路的，因為得一條路，雖然周圍兜，但沒有分岔路，所以我覺得用Labyrinth形容IKEA的店面較為適合，而切合Labyrinth的中文是「明陣」，有人譯「魔幻迷宮」，並非「迷宮」。

入口也是出口 緩步靜心省思

雖然外表與迷宮相似，但「明陣」並無岔路、死胡同之類；相反，看似迂迴曲折，其實有一條清晰的路，入口同時也是出口。緩步而行，便會走到中心點，原路折返便回到出口，可以寄意人生迂迴曲折，但總有路、有出口。

「明陣」是一種靜心踱步默想方式，有人說早於5,000年前已有，約在7、8世紀，歐洲基督教普遍採用，不少教堂在地上修刻建造圓形為主的「明陣圖」，讓信眾踱步，安靜心靈省思。有些刻在牆壁，當然並非腳行，而是用手指按的「手指明陣」（Finger Labyrinth），大家可上網更詳細了解「明陣」（https://cwd.ymca.org.hk/zh-hant/content/%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E6%98%8E%E9%99%A3german-labyrinth）。

香港也有一些「明陣」，不過很多位處教會、靜修場所、學校之內。如果大家有興趣親身用雙腳走在「明陣」上，直接感受放下平日急速步伐的感覺，我建議去沙田道風山基督教叢林，那兒有一個，在沙地以石卵鋪砌而成，可以行吓停吓，隨心駐足四顧，或低頭發呆，就像去宜家，不是為了盡快走到「目的地」，而是在緩慢踱步過程中，發現新的東西。

在新時代呼喚下，老店宜家都要求新，可能再不會俾大家一條路「踱步」，然而「明陣」卻有新形式，在手機或平板電腦用手指「行」，在室內歎住冷氣亦可洗滌怨氣，提升個人心靈，活得更自在。心有改變，境隨而變，分分鐘尋回失落的人生方向，好過「睇相」。有興趣的朋友可了解，並下載「明陣」手機程式（請【按此】觀看「『明陣』手機程式」視頻）。

▲ 沙田道風山基督教叢林便有「明陣」，在沙地以石卵鋪砌。