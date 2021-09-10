全禁加熱煙電子煙 保港人健康

最近除了放寬非本地醫生回港的《醫生註冊條例》修訂草案以外，另外一條和市民健康福祉有關的加熱煙及電子煙全禁草案，亦將於今日在立法會討論，草案預料將會獲得通過。

近月已陸續有不同的團體和調查報告強調另類煙草危害，雖然加熱煙與電子煙看似較傳統香煙危害較低，但這正正是煙草商意圖淡化吸煙傷害的宣傳伎倆。

加熱煙比傳統煙 釋更多致癌物

事實上，美國醫學會內科醫學期刊及歐洲的一些大型研究均指出，加熱煙含有與傳統捲煙煙霧類似含量的揮發性有機化合物及尼古丁，並且釋放出更多其他如一氧化碳、多環芳香烴（PAH）等已知致癌物質。

至於電子煙所使用的「煙彈」含有尼古丁液體，透過吸煙器將液體霧化，並有不同口味以吸引青少年吸食，當然談不上利用電子煙作為戒煙產品了。

現時新加坡、泰國、內地等已有法例禁止加熱煙，香港絕對有條件跟隨其他國家立例禁止出售。港大研究團隊最近分析全球21個高收入國家和地區數據，認為香港之所以在過去7年蟬聯最長壽地區，關鍵原因包括本港心血管疾病及女性癌症導致的死亡率，均為眾多地區中最低，這亦和本港吸煙率低有關。倘若允許加熱煙和電子煙在香港廣泛流通，吸煙率有機會回升，增加各種慢性疾病的風險。

18區家長教師聯會早前亦進行問卷調查，顯示73%人認為加熱煙及電子煙會吸引年輕人使用，87%受訪家長同意全面禁止所有另類煙，亦有40%家長表示難以發現子女吸食另類香煙，錯過及時作出糾正的機會。

缺乏監管 青少年恐成煙民

聯會支持政府加強學校教育，讓學生和家長了解另類香煙禍害，以及制定構建無煙香港的藍圖和時間表。

近年教育界以及醫學界均有強烈意見，支持政府全禁加熱煙及電子煙，當中理由相當充分：這些新式煙大多「掛羊頭賣狗肉」，以方便吸煙人士以此作戒煙藉口為號召，實際上卻是通過五花八門的電子煙及加熱煙，在政府缺乏監管及「歎慢板」的情況下，盡快引誘青少年甚至兒童成為煙民。

在外地，更有部分加熱煙商在公眾場所公然擺放推廣站，讓一些潛在煙民免費試用，本港煙草商則大多透過網上推售，又或在一些青少年常逛的商場內，透過一些專門店、格仔舖等銷售此類煙草，另外亦可能透過聯繫一些組織，以推動自由貿易為名，美其名推動監管而不全禁，實際上就是希望政府放此類煙草一條生路，好讓他們繼續透過不同的網絡供應，鼓勵新一代煙民吸煙。

政府在2019年提出禁止電子煙及加熱煙草的條例草案時，立場是全禁電子煙及加熱煙，但當時因為遭商界及部分議員強烈反對，才令草案有觸礁風險。

有議員一方面以維護市民健康為由，鼓勵政府增加海外醫生回流數量，以減少病人的等候時間，另一方面卻又容許令人上癮、危害健康的加熱煙及電子煙，實在令人摸不着頭腦。（文章只代表個人立場）

▲ 電子煙所使用的「煙彈」含有尼古丁液體，透過吸煙器將液體霧化，並有不同口味以吸引市民吸食。（資料圖片）