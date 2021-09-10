嚴厲執法＋鼓勵維修 減電子垃圾

環團發現新界多幅棕地變垃圾山，疑有人違規作業，非法處理電子垃圾和洋垃圾。電子垃圾已成全球環境隱患，外國正透過加強回收和倡議電器維修權（見表），來紓緩問題，港府雖推行「四電一腦」回收計劃，惟成效不彰，須加強執法和考慮提高罰則，以收阻嚇作用。

棕地現垃圾山 污染泥土水源

綠色和平7至8月在新界實地調查70個棕地作業工場，發現最少35個違規作業，當中27個違規處理電子廢物，有工場甚至霸佔官地處理大量五金廢料、電子垃圾和美國電動滑板車，相信是洋垃圾，以致出現多座高5至8米的垃圾山，不但污染泥土和水源，更可能危害居民健康。

環球電子垃圾量增幅驚人，在2014至19年間由4,440萬公噸增至5,360萬公噸，預計到2030年將增至7,400萬公噸。電子垃圾量急增，皆因電腦和智能手機等電子消費產品暢銷，尤其是智能手機數量更由2016年的36億部急增至目前64億部。

而製造商設計手機時故意縮短壽命，並每年推出新款手機，使消費者為追款而換機，衍生即棄文化，令電子垃圾日趨嚴重。

雖然大部分國家加入《巴塞爾公約》，禁止已發展國家將有害的電子垃圾轉移到發展中國家，但美國、英國和歐盟仍將多達40%電子垃圾走私到海外，而香港更成了電子垃圾集散地。

廢金屬利潤高 宜增罰金阻嚇

本港自2018年落實「四電一腦」計劃，並遵守《巴塞爾公約》，但非法處理電子垃圾和洋垃圾卻屢禁不絕，皆因電子廢物有價，從中回收有價值的金屬所涉金額數以百萬元計。可是根據《廢物處置條例》，沒許可證進口有害廢物或非法處理電子垃圾，初次定罪者最高罰20萬元及監禁半年，再犯可罰50萬元及監禁兩年。

自「四電一腦」管制實施至今年6月，環保署成功檢控涉及非法處理電子垃圾的回收場共18宗，累計罰款僅67,600元；成功檢控非法進口電子垃圾僅3宗，共罰款38,000元。正因為廢金屬價值遠高於罰金，利之所趨，令人鋌而走險。

因此，港府須加強抽查進口貨品，嚴打非法洋垃圾，也應加派人手巡查棕地作業工場，一旦發現違規者須嚴懲不貸，必要時考慮提高罰則，以收阻嚇作用。

倡保障維修權 摒棄即棄文化

此外，市民應提高環保意識，在購買電子產品前，應反問現時所用的產品能否維修再用，關鍵在於維修費用是否相宜。美國、歐盟都立法保障消費者維修權，規定製造商須生產足夠後備零件作維修之用，並增加維修透明度，讓用家知道可在何處維修、維修費多少，當產品壞了會先考慮維修，而非動輒買部新機。

港府在嚴打非法處理電子垃圾之餘，亦應考慮倡議維修權，讓市民摒棄即棄文化，不再做大嘥鬼，方能有望紓緩堆填區壓力。

▲ 非法處理電子垃圾屢禁不絕，皆因電子廢物有價，港府可考慮提高罰則，以收阻嚇作用。（資料圖片）