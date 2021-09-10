Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 行政人員版 2021/09/10 分享： 蘋果（Apple）智能手錶Apple Watch深受用家歡迎，惟外媒WSOC-TV報道指，最近美國女用家Ann Brace表示有日佩戴Apple Watch，突然覺得手腕有灼熱感覺。翌日早上， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android 12正式版 料數周內登場 今日 Android 12正式版 料數周內登場 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 2021/09/09 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 2021/09/09 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 2021/09/08 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 2021/09/07 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 智能手錶 Apple Watch