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Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善

行政人員版 2021/09/10

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蘋果（Apple）智能手錶Apple Watch深受用家歡迎，惟外媒WSOC-TV報道指，最近美國女用家Ann Brace表示有日佩戴Apple Watch，突然覺得手腕有灼熱感覺。翌日早上，

...

欄名 : 科技新知

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