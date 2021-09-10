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Android 12正式版 料數周內登場

行政人員版 2021/09/10

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Google昨正式推出Android 12的第5個Beta版，官方也確認這將是最後一個開發者版本，下一個推出的版本將會是正式版Android 12。

Google宣布，Android 12的最終版測試正

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欄名 : 科技新知

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