Android 12正式版 料數周內登場 行政人員版 2021/09/10 分享： Google昨正式推出Android 12的第5個Beta版，官方也確認這將是最後一個開發者版本，下一個推出的版本將會是正式版Android 12。 Google宣布，Android 12的最終版測試正 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 今日 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 2021/09/09 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 2021/09/09 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 2021/09/08 新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 2021/09/07 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 Google Android