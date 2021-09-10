屈臣氏「學生運動員獎」拍造型照 石偉雄盧善琳率先影

東京奧運同殘奧會完咗無幾耐，唔少人對港隊嘅出色表現都留低深刻印象，其實香港仲有好多學生運動員默默耕耘。黛安聽聞，由2005年成立嘅「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，今年嘉許咗883名學生，新一屆會喺明年1月起接受學校提名，每位得獎學生可獲得$500獎學金，同埋參與一系列活動嘅機會。

為咗鼓勵學生運動員努力，推動佢哋成為明日之星，「香港學生運動員獎」明年起仲會安排專業運動攝影師為每位得獎學生影造型照，主題係「YOU ARE STAR」，早排更請到以前嘅得獎者：體操奧運代表石偉雄、滑浪風帆港隊前代表盧善琳參加拍攝，希望鼓勵學生堅持追夢。

石偉雄曾經喺2006/07及2007/08年度兩屆獲獎，佢話呢個獎好似運動員嘅大家庭，希望各學生懷抱「我能做到」嘅精神，敢於追求理想，亦希望今次拍攝可為一班後輩燃點起希望嘅星光。

至於喺2005/06年度得獎嘅盧善琳就話，期望學生運動員同佢一樣勇於追夢，一步步努力實現夢想，相信必定有圓夢嘅一日。

黛安都祝福香港嘅學生運動員能夠迎難而上，放膽喺體壇振翅高飛！

本文轉載自《晴報》

▲ 「香港學生運動員獎」明年起為得獎者影造型照，主題「YOU ARE STAR」。