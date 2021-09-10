預測變化不如專注不變

做廣告這麼多年，經常被要求預測廣告市場的走勢。別說我現在已經很離地，即使以前我仍落手落腳，很貼市的時候，也不認為自己有預測能力。

在2019年初，市場仍很蓬勃的時候，有誰會預測到下半年有社會動盪，為廣告市場帶來很大的衝擊？更沒有想到2020年會出現疫情，到現在仍未結束！今年年初，雖然大家認為疫苗會為疫情帶來希望，但也想不到經濟的反彈會這麼凌厲；更想不到的是，疫苗並沒有令疫情受控，反而是香港的防疫措施發揮作用，讓我們很長時間都零確診，生活才基本上恢復正常，經濟才有明顯的反彈。

不要說經濟起跌，就算是市場內的一些變化也很難預測。1年前，相信沒有很多人會預料到MIRROR會成為廣告寵兒，這股風潮能延續多久，相信也沒有人能說得準。

若我們根據自己的預測作資源配置的話，一定會有資源錯配，因為我們的估錯能力很強。我們不要試圖預測未來，並以此來計劃將來，更不要妄想能控制未來。

我一直不大贊成做長遠計劃，12個月的計劃已經不容易，不要說3年、5年的計劃；我常說做生意只能見步行步，與其預測永恒變化的市場，不如集中精力於不變的使命、原則和價值觀，這會帶領我們在市場變化中，作出正確的決定。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》