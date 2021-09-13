重新聚焦疫情後亞洲的長期增長機會

亞洲市場在短期的經濟及市場困難時期展現出韌性，該地區的長期增長動力正重新成為關注焦點。投資者可如何把握這些疫情後的投資機會？



亞洲的轉型趨勢正在融合，其中一些因疫情而加速，或可釋放該地區的下一波增長機會。



柏瑞投資亞洲（日本除外）股票基金經理 Caroline Loke說：「機會就在人們所在的地方。 若果我們拿一個指南針在地圖上畫一個以印尼為中心並包括中國和印度在內的大圓圈，我們會發現圈內的人口較圈外多。」

亞洲在疫情後的增長推動因素

世界上超過一半的人口居住在亞太地區¹，該地區因而有很多投資機會。城市化推動亞洲區的城鎮發展，預期至2050年，亞洲將擁有地球上最多的城市人口，這將影響著未來數年的基礎服務、住屋、可持續發展等²。



不僅如此，區內的人口結構也為亞洲孕育下一代的科技創新做好了準備 — 亞洲有全球最多的「數碼一代」³。隨著財富和消費力增加，這些年輕且熟悉科技的人口正走向成熟。至2027 年，將有12億中國人晉身為中產階級，佔世界中產階級總人口的四分之一⁴。這種規模對電動汽車、教育、住屋、健康護理、食品以至金融等多個行業的消費都有顯著影響。預期在大約 20年內，亞洲將佔全球一半的國內生產總值和40%的消費⁵。亞洲需求的增長可能意味著區內貿易的深化和亞洲品牌的崛起。



亞洲在自動化和機械人技術、人工智能、大數據和 5G 等領域不斷加強的科技實力，建立在過去十年的強大研發投入基礎之上。科技自給自足催生了旨在與全球同業競爭的本地產業，中國現時是世界上最大的工業機械人市場，而國內自動化和機械人企業亦取得進展，有助於緩解勞動人口壓力⁶。



與此同時，環境、社會及管治（ESG）日漸成為企業和政府的首要任務，中國和韓國在實現淨零碳排放目標方面處於領先地位，例如，鼓勵綠色能源組合的監管規例變化將推動商業模式改變，或會催生新的全球行業領導者。Loke指出，在電動汽車領域，中國現時是最大的市場，領先的電動汽車製造商亦在亞洲，令該行業真正具有全球競爭力。



發掘亞洲未來的贏家

亞洲疫情後機遇的演變格局正在形成，並與之前以製造業為主的增長浪潮明顯不同，但同時可能伴隨著波動和市場中斷。柏瑞投資的基金經理認為，主動投資 — 即靈活地在整個投資範圍進行部署 — 在尋找未來贏家和降低風險方面較以往任何時候都更為重要。



股票

亞洲股市為從這些結構性趨勢中尋找潛在的額外回報機會提供了肥沃的土壤，其擁有多元化的行業和愈來愈多公司上市。2020年，即使疫情令經濟放緩，但亞洲的新股數量仍然上升，去年香港首次公開招股的集資額為2010年以來最大，生物科技企業等「新經濟」公司佔當中超過60%的資金⁷。



機會存在於所有行業、公司規模和類型，因此能夠靈活地在整個可投資領域中尋找最具吸引力的投資十分重要。Loke表示，不受基準限制的投資方式有助捕捉整個市場的錯誤定價機會。



對於希望投資特定市場的投資者而言，印度涵蓋多個長期趨勢 — 城市人口增長、數碼化加速以及綠色能源轉型。印度股市擁有世界領先的資訊科技服務、製藥和化學品公司，以及當地強大的國內消費企業。



固定收益

信貸市場方面，由於回報分散，差異化變得更加重要。亞洲債券為全球投資者提供吸引的收益率，但僅根據收益率進行投資會錯過發行人層面的細微差別。



柏瑞投資亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明說：「亞洲現正處於疫情後和變革性結構趨勢的不均衡復甦當中，這意味著未來整個信貸範圍內的回報可能更加分散。從存續期、評級和收益率等角度管理亞洲債券投資，選擇性和靈活性對創造投資組合回報十分關鍵。」



例如，亞洲投資級別債券在發行人類型（主權、超國家、企業）、市場和行業方面均十分多元化，適合進行主動投資。



儘管近年亞洲經濟在全球舞台上的比重有所增加，但亞洲股票和固定收益在全球指數中的的代表性仍然不足。由於現時結構性趨勢的影響規模，投資者或不希望錯過這些多年的機會。

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資料來源：

¹ 聯合國人口基金，最後存取2021年8月10日。

² 參見「亞太城市的未來」，聯合國亞太經濟社會委員會，2019 年。https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Future%20of%20AP% 20Cities%20Report%202019.pdf

³ 數碼一代通常定義為1980年以後出生的人。柏瑞投資根據聯合國2020年的人口數據估算了這一數字。亞洲49歲及以下人口為35億，高於全球其他地區。

⁴ 參見「中國對世界中產階級的影響」，布魯金斯學會，2020年10月。https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/10/FP_20201012_china_middle_class_kharas_dooley.pdf

⁵ 參見「亞洲的未來就在眼前」，麥肯錫，2019年7月14日。https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/asias-future-is-now

⁶ 國際機械人協會，截至2020年9月。

⁷ 香港交易所，截至2020年12月31日。



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