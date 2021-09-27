環球央行短期難完成收水　黃金價格尚未水漲船高？



重要信息

• 本基金主要投資於從事與黃金和白銀相關業務的公司的股票證券組合。• 本基金受集中風險和投資黃金和白銀相關證券的風險。從事相關活動的公司的金銀價格和股價可能不穩定。• 本基金還承受投資於小型公司和其他集體投資計畫/基金的風險, 其中可能包括封閉式基金。• 本基金可能投資於金融衍生工具, 以實現對沖、有效投資組合管理及/或投資目的。該等投資可能會有導致重大虧損的風險（即交易對手方、槓桿及流動性風險）。• 投資涉及風險。投資者應參閱本基金的發售文件，了解風險因素等進一步資料。



去年新冠肺炎疫情爆發後，全球主要央行均採取寬鬆貨幣政策去推動經濟。即使各國均已推廣新冠疫苗注射，但隨着新冠肺炎病毒出現變種，全球經濟仍然充滿不確定性，雖然美國聯儲局曾提及收水計劃，但木星黃金白銀策略主管Ned Naylor-Leyland認為，短期內各國貨幣政策難以出現大幅度的改變，全球貨幣供應水浸仍會持續一段時間，隨之而來則是高通脹壓力仍然持續。

金價下跌提供買入機會

傳統市場智慧中，黃金及白銀是防守性的避險資產，同時能有效對冲通脹風險，今年全球貨幣供應未有明顯收縮、疫情未見放緩， 國際金價卻從在2020年8月創下近年高位每盎司2,075.14美元的歷史高位，在1年後的今日跌近一成。

Ned分析指，基金經理一般會選擇趁資產價格較低時吸納，等待價值重返平均水平，不過，他觀察到近期市場卻是動力推動，資金更多是高追而非低吸。不過，他建議如果想在低位買入後持有，黃金是處於合適的投資時機，Ned分析道︰「從歷史數據觀察，可以看到實際收益率與金價走勢出現分歧的關係，價格走向相反，而這種趨勢一般維持一至兩季，當然兩者不會無限拉開距離，其後金價或實際收益率將會逆轉走勢，兩者回到較近的水平，例如2019年兩者差距的拉開，便帶動其後金價強勁的升浪。」

Ned認為，現時黃金價格及實際收益率背道而馳，主要是由於市場認為高通脹只是過渡性，這亦能從債市的表現可見一二。不過，Ned並不同意這個看法︰「以去年各國央行擴大資產負債表的速度，可以說為金銀價格帶來強勁升勢的基礎，然而暫時仍未出現該情況。我會形容現時金銀市場存在投資機遇。現時市場仍然預期通脹是過渡性而非持久，加上預期聯儲局將會縮減資產負債表規模。不過，一旦現實與這些預期不符，將會引起金價及銀價升勢。」

通脹屬持續性而非短暫



「現時債券價格顯示市場似乎對央行收水的速度過分樂觀，認為短期內即將減少買債甚至加息，過去10個月，無可否認聯儲局的取態相對偏鷹，不過當通脹前景較明朗，市場將意識到通脹風險是持續而非短暫，加上聯儲局收水的取態因應新冠肺炎病毒變種、疫苗效果減弱而改變，隨時會令央行加印銀紙。對黃金投資者來說，現時是一個值得等待的階段。」

Ned對金價的樂觀，源自他認為發生以上的情況機會甚高︰「目前的通脹主要是貨幣現象而非大宗商品急升引起，而各國央行無法在短期內縮減其龐大的資產負債表。當央行在市場投放更多資金，投資者或把資金由貨幣及債券轉移至實質的資產。同時，近期我們留意到銀價以及金銀礦企業的股票都轉弱，源於零售投資者離場，而機構投資者早已在去年第四季減持相關倉位，我們則認為這正好反映金價及銀價已接近低位。」

積極型策略捕捉投資先機

要捕捉貨幣現象帶來的金價及銀價反彈，除了買實物金銀或相關ETF外，大家更可以考慮以金銀為主題的投資策略。以木星黃金白銀基金為例，該基金同時投資實物金銀以及黃金白銀股票，基金經理將因應對市況的看法調整兩者比重，從而捕捉更大的機會。同時基金目標為投資者帶來金價回報約2至5倍升幅，投資黃金可以有效對抗通脹，同時分散投資組合，讓資產升值之餘不會承受不必要的風險。

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