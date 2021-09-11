正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴

9月21日是中秋佳節，香港半島酒店將會與香港意大利文化協會及意大利商業協會，於酒店大堂茶座（The Lobby）舉辦一場極富藝術氣息的「頌月嘗味」爵士樂晚宴，向意大利人對月亮（La Luna）的熱愛致

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