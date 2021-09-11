正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 副刊版 2021/09/11 分享： 9月21日是中秋佳節，香港半島酒店將會與香港意大利文化協會及意大利商業協會，於酒店大堂茶座（The Lobby）舉辦一場極富藝術氣息的「頌月嘗味」爵士樂晚宴，向意大利人對月亮（La Luna）的熱愛致 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 2021/09/06 銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 2021/09/06 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 2021/09/04 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 2021/09/04 九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 2021/09/03 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 香港 商業 酒店 美食 意大利 魚 音樂 甜品 咖啡 表演