插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 副刊版 2021/09/11 分享： 近年老店、舊建築逐漸消失，日漸式微的香港製造工業也顯得特別珍貴。其實仍有一班老師傅，正在默默地耕耘，為守着本地傳統工藝而努力。年輕的插畫家Rain Haze，走訪這些恐近失傳的工藝店，並自畫自寫成《守 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 今日 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 2021/09/10 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 2021/09/09 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 2021/09/04 全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 2021/09/03 《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 傳統工藝 香港 旅發局 Local Tour 發展局