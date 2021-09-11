插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝

近年老店、舊建築逐漸消失，日漸式微的香港製造工業也顯得特別珍貴。其實仍有一班老師傅，正在默默地耕耘，為守着本地傳統工藝而努力。年輕的插畫家Rain Haze，走訪這些恐近失傳的工藝店，並自畫自寫成《守

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