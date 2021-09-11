嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 副刊版 2021/09/11 分享： 嘉道理農場暨植物園將於11月13日及14日舉行「再森林．還原野」活動，13日為8公里慈善行，特別設計出一條路綫由入口攻頂，可途經觀音山、嘉道理兄弟紀念亭、擎天石柱、世界主要城市指示牌和彩虹亭等地標。更 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 今日 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 2021/09/10 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 2021/09/09 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 2021/09/04 全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 2021/09/03 《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 嘉道理農場 Local Tour 行山 郊遊遠足