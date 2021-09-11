嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集

嘉道理農場暨植物園將於11月13日及14日舉行「再森林．還原野」活動，13日為8公里慈善行，特別設計出一條路綫由入口攻頂，可途經觀音山、嘉道理兄弟紀念亭、擎天石柱、世界主要城市指示牌和彩虹亭等地標。更

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