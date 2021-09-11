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鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起

置業家居 2021/09/11

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恒地旗下鰂魚涌單幢盤THE HOLBORN日前公布首張價單，涉及88伙，全數單位折實價低於$800萬，實用面積230平方呎的開放式，折實價約$596萬起。

THE HOLBORN首批推出88伙單位，實用

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欄名 : 封面故事

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