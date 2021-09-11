鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 置業家居 2021/09/11 分享： 恒地旗下鰂魚涌單幢盤THE HOLBORN日前公布首張價單，涉及88伙，全數單位折實價低於$800萬，實用面積230平方呎的開放式，折實價約$596萬起。 THE HOLBORN首批推出88伙單位，實用 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 今日 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 今日 紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 你可能感興趣 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 今日 01:00 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 今日 01:00 紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 最新專欄文章 更多 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 今日 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 今日 紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 獨家 - 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 內地公布通脹出口數據 三大央行議息 2021/09/06 內地公布通脹出口數據 三大央行議息 新地新盤銷情佳 公布業績可憧憬 2021/09/06 新地新盤銷情佳 公布業績可憧憬 一手市場 THE HOLBORN