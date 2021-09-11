紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起

紅磡曼翹公布首張價單，24伙折實價低於$400萬，192平方呎開放式折實價由約$332萬起，貼近2019年水平。

曼翹首批推出50伙，實用面積186至250平方呎，間隔由開放式至1房單位，價單定價$

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