紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起 置業家居 2021/09/11 分享： 紅磡曼翹公布首張價單，24伙折實價低於$400萬，192平方呎開放式折實價由約$332萬起，貼近2019年水平。 曼翹首批推出50伙，實用面積186至250平方呎，間隔由開放式至1房單位，價單定價$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 今日 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 你可能感興趣 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 今日 01:00 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 今日 01:00 鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 最新專欄文章 更多 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 今日 9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客 鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 今日 鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起 獨家 - 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 2021/09/06 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略 內地公布通脹出口數據 三大央行議息 2021/09/06 內地公布通脹出口數據 三大央行議息 新地新盤銷情佳 公布業績可憧憬 2021/09/06 新地新盤銷情佳 公布業績可憧憬 一手市場 曼翹