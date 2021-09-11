  • 30°C
香港時間 : 2021911日 (六) 01:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紅磡曼翹近2年半九龍最平新盤 折實價$332萬起

置業家居 2021/09/11

分享：

紅磡曼翹公布首張價單，24伙折實價低於$400萬，192平方呎開放式折實價由約$332萬起，貼近2019年水平。

曼翹首批推出50伙，實用面積186至250平方呎，間隔由開放式至1房單位，價單定價$

...

欄名 : 封面故事

相關文章

9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客
今日
9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客
鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起
今日
鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起

你可能感興趣

9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客
今日 01:00
9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客
鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起
今日 01:00
鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起

最新專欄文章 更多

9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客
今日
9月新盤大旺場 兩大市區盤搶客
鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起
今日
鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起
獨家 - 專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略
2021/09/06
專訪殿堂級大師卓百德 港股未跌完 資產配置新策略
內地公布通脹出口數據 三大央行議息
2021/09/06
內地公布通脹出口數據 三大央行議息
新地新盤銷情佳 公布業績可憧憬
2021/09/06
新地新盤銷情佳 公布業績可憧憬
一手市場 曼翹

上一篇文章

鰂魚涌THE HOLBORN 首批88伙 折實價$596萬起

下一篇文章

兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？