嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨

美聯物業營業經理蘇哲熙表示，嘉湖山莊業主普遍睇好後市可進一步上揚，雖封盤情況不多，但現有成交和放盤之中不乏加價和反價，例如上月便有樂湖居8座中層C室，實用面積448平方呎，2房間隔，原以$570萬放售

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