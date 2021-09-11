嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 置業家居 2021/09/11 分享： 美聯物業營業經理蘇哲熙表示，嘉湖山莊業主普遍睇好後市可進一步上揚，雖封盤情況不多，但現有成交和放盤之中不乏加價和反價，例如上月便有樂湖居8座中層C室，實用面積448平方呎，2房間隔，原以$570萬放售 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 今日 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 今日 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 你可能感興趣 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 今日 01:00 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 今日 01:00 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 最新專欄文章 更多 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 今日 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 今日 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 2021/09/04 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 2021/09/04 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 2021/09/04 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 放盤 嘉湖山莊 二手市場