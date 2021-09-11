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栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場

置業家居 2021/09/11

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綜合區內代理所指，栢慧豪園部分業主都會因應Wetland Seasons Bay開價而追價，但情況不算普遍。利嘉閣地產經理蕭啟諾指，追價及反價者只有約一成左右，而追價幅度亦只為2%至3%。例如6座中高

...

欄名 : 樓市熱話

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