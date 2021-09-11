栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 置業家居 2021/09/11 分享： 綜合區內代理所指，栢慧豪園部分業主都會因應Wetland Seasons Bay開價而追價，但情況不算普遍。利嘉閣地產經理蕭啟諾指，追價及反價者只有約一成左右，而追價幅度亦只為2%至3%。例如6座中高 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 今日 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 今日 嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 你可能感興趣 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 今日 01:00 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 今日 01:00 嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 最新專欄文章 更多 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 今日 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 今日 嘉湖山莊業主睇好後市 叫價硬淨 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 2021/09/04 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 2021/09/04 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 2021/09/04 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 放盤 移民 栢慧豪園 二手市場