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天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升

置業家居 2021/09/11

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隨着新地兩大新盤Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay先後入伙及開售，加上新界西樓價持續高企，令不少業主看好區內樓價升值，區內新高價成交此起彼落。不過，由於業

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欄名 : 樓市熱話

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