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「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風

置業家居 2021/09/11

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早前歌手張紋嘉（Crystal）在ViuTV劇集《大叔的愛》中客串演田家姐後人氣急升，緊接宣布與男友林子傑（Ronald）同居，可謂愛情、事業兩得意！Crystal表示，她對於生活有要求，是次將

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欄名 : 地區‧人‧情

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