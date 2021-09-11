「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 置業家居 2021/09/11 分享： 早前歌手張紋嘉（Crystal）在ViuTV劇集《大叔的愛》中客串演田家姐後人氣急升，緊接宣布與男友林子傑（Ronald）同居，可謂愛情、事業兩得意！Crystal表示，她對於生活有要求，是次將 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 2021/08/28 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 2021/08/21 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 2021/08/14 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 2021/08/07 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 2021/07/31 科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 張紋嘉 人物專訪 家居 裝修設計