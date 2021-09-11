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樓價高位徘徊 CCL最新報189.77點

置業家居 2021/09/11

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中原城市領先指數CCL最新報189.77點（根據8月30日至9月5日簽訂正式買賣合約，8月16日至22日簽臨時買賣合約計算），按周微升0.01%，連升2周共0.13%。

本周樓價四區2升2跌。港島區報

...

欄名 : 5分鐘速讀

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