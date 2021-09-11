樓價高位徘徊 CCL最新報189.77點 置業家居 2021/09/11 分享： 中原城市領先指數CCL最新報189.77點（根據8月30日至9月5日簽訂正式買賣合約，8月16日至22日簽臨時買賣合約計算），按周微升0.01%，連升2周共0.13%。 本周樓價四區2升2跌。港島區報 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL結束兩周跌勢 按周升0.13% 報189.75點 2021/09/04 CCL結束兩周跌勢 按周升0.13% 報189.75點 CCL破頂後回軟 樓價短期歷史高位爭持 2021/08/28 CCL破頂後回軟 樓價短期歷史高位爭持 CCL破頂後回軟 按周降0.49% 歷史高位爭持 2021/08/21 CCL破頂後回軟 按周降0.49% 歷史高位爭持 CCL最新報191.34點 按周升0.65% 創歷史新高 2021/08/14 CCL最新報191.34點 按周升0.65% 創歷史新高 CCL按周升0.7% 歷史次高 報190.1點 2021/08/07 CCL按周升0.7% 歷史次高 報190.1點 CCL 中原地產