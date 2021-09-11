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倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場

置業家居 2021/09/11

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英國倫敦北部現正進行舊區重建，是次介紹的「Heart of Hale」，由車站附近的舊區改劃而成，當中首期住宅項目「1 Ashley Road」設183伙，間隔由開放式至3房，售價由42.5萬英鎊（折

...

欄名 : 海外置業

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