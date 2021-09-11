倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 置業家居 2021/09/11 分享： 英國倫敦北部現正進行舊區重建，是次介紹的「Heart of Hale」，由車站附近的舊區改劃而成，當中首期住宅項目「1 Ashley Road」設183伙，間隔由開放式至3房，售價由42.5萬英鎊（折 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 2021/09/04 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 2021/08/28 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 2021/08/21 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 2021/08/14 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 2021/08/13 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 倫敦 英國 海外物業 英鎊