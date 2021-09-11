IKEA進駐大埔 智能互動設施 購物新體驗 置業家居 2021/09/11 分享： 大埔IKEA由即日起正式坐落大埔超級城B區，佔地約5,000呎。與其他IKEA分店不同，大埔IKEA是以收納為主題的概念店，並名為全新規劃及訂購中心。店內劃分客廳、睡房、兒童家品及瑞典美食廊四大專區， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 最新專欄文章 更多 iF Design Award 2021快閃展覽 推廣原創精髓 2021/09/04 iF Design Award 2021快閃展覽 推廣原創精髓 【推介6】意大利Effegibi 桑拿與土耳其浴混合體 2021/09/04 【推介6】意大利Effegibi 桑拿與土耳其浴混合體 【推介5】德國Inwerk 模組式流動廚房 2021/09/04 【推介5】德國Inwerk 模組式流動廚房 【推介4】巴西Móveis James Ltda. 模組式酒架美學 2021/09/04 【推介4】巴西Móveis James Ltda. 模組式酒架美學 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 2021/09/04 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 大埔 IKEA 網上購物 瑞典