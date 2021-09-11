IKEA進駐大埔 智能互動設施 購物新體驗

大埔IKEA由即日起正式坐落大埔超級城B區，佔地約5,000呎。與其他IKEA分店不同，大埔IKEA是以收納為主題的概念店，並名為全新規劃及訂購中心。店內劃分客廳、睡房、兒童家品及瑞典美食廊四大專區，

...