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IKEA進駐大埔 智能互動設施 購物新體驗

置業家居 2021/09/11

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大埔IKEA由即日起正式坐落大埔超級城B區，佔地約5,000呎。與其他IKEA分店不同，大埔IKEA是以收納為主題的概念店，並名為全新規劃及訂購中心。店內劃分客廳、睡房、兒童家品及瑞典美食廊四大專區，

...

欄名 : 家居頭條

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