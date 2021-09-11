美科研機構破格行事 造就領先優勢

本欄在8月14日的文章「中國大學科研何去何從？」曾提及mRNA疫苗的奠基人Katalin Karikó的遭遇。其實mRNA疫苗的研發過程，也折射了美國在前沿科研和商品化的優勢。

Karikó於90年代就任賓夕法尼亞大學時，已看出mRNA的潛質，但她不被重視，還屢遭奚落降級。直至2005年，她與另一位同事Drew Weissman成功研製出適用於人體的mRNA，並把專利授權給史丹福大學教授Derrick Rossi，後者在2010年創立了一家名為「莫德納」（Moderna）的小公司，並得到美國國防部屬下的「高級研究計劃局」（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）撥款2,500萬美元，持續進行相關研發。10年過去了，現今莫德納已成為跨國製藥及生物技術企業，年產8億劑疫苗，市值約1,600億美元。

是甚麼因素讓DARPA「無寶不落」？DARPA成立於1958年，經過50多年的研發和投資，促成了互聯網、全球定位系統（GPS）、氣象衞星、隱形戰機、無人機、自動駕駛、雲端運算、虛擬現實等重大創新。DARPA首創並擴展這些技術，維持美國對其他國家的壓倒性技術優勢，間接造就了龐大的科技產業。

拓展科學疆界 主動物色項目

鑑於DARPA的成功，各先進國家和地區紛紛仿效，例如德國在2019年設立了「聯邦顛覆性創新局」（SPRIND），英國亦剛於今年成立了「高級研究和發明局」（ARIA），並表明是要投資高風險、高回報的項目；香港也有類似機構，便是由創新科技署主理的「InnoHK創新香港研發平台」。DARPA的成功之道，也許能為這些後來者提供啟示。

第一點是DARPA成立之初心，本是滿足美軍的未來潛在需求，為了保持武器性能優勢，它鼓勵美國科學家必須更加冒險，更加激進。它的精神是主動拓展科學疆界，主動物色具潛質的項目，而非被動地等待撥款申請。上述談及mRNA疫苗的投資，原是為了保護美國軍民免受傳染病和生物武器威脅，恰巧在新冠疫情下大派用場。

觀乎DARPA近年的試驗品，其顛覆性的技術和理念，均領先民間科技水平10至20年，例如具備自毀功能的晶片以防止敵方得到尖端技術、人工智能控制的戰機完勝人類飛行員、以吃雜草作為生物燃料的機械人等。雖然香港現時沒有國防壓力，但也可以秉承DARPA的精神，主動及明確界定急須攻克的科學或技術問題，讓大學和創科企業集中解決。

第二點是DARPA以科技的現實應用為本。DARPA的客戶是美國國防部，所以它必須讓研究成果走出實驗室。畢竟在戰場上，論文數目和大學排名都沒有意義。世界各地的研發機構大多注重基礎研究，DARPA則要造出實物；其他研發機構大多要做同行評審，並根據大量指標衡量進展，但DARPA徹底擺脫官僚主義。1965年，DARPA出資100萬美元，建立第一個跨國電腦網絡，那便是互聯網的前身，而此前只有粗略的技術概念。

應用為本 大膽押注擺脫官僚

第三點是DARPA以近似風險資本的模式運作。它的作風直截了當，就是對高回報的顛覆性技術大膽押注，只要其中少數成功，往往便帶來重大的科技和經濟回報。DARPA只有一小批部門主管和不到100名項目經理，因此決策過程簡單直接；他們又是合約員工，因此極之關注項目的具體成果，而不是如官僚般一邊審批撥款，一邊只想規避風險。縱觀近代科技史，最重大的成就都源自敢於冒險。

DARPA在2020年的預算僅為36億美元，卻能持續通過一系列顛覆性技術研究項目，引領全球科研革命，實在是「抵到爛」。2017年，內地首度披露成立了「中央軍委軍事科學研究指導委員會」，外界估計便是以DARPA為藍本。筆者希望當局致力遵循上述原則，最終令中國軍隊和民間企業都成為卓越的科技創新先鋒。