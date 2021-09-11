港司法仍列全球前茅 獲國際信任

國安法頒布實施一年多，有人會問香港的司法系統有多獨立？當然，全國人大常委會表決通過港區國安法並列入《基本法》附件三，以在香港特區公布和實施，這完全是合憲、合法、合情、合理，但仍有人擔心香港的法治會否因而受到損害。

首先，法治和司法獨立有甚麼標誌？可以看看終審法院頂部聳立、代表公義的泰美斯女神雕像，她右手持天平代表公正、左手持劍象徵權力，蒙上雙眼代表大公無私，不會受到各方壓力或阻礙所影響。

讓我們檢視事實，香港的法律界是很國際化的。截至8月底，本港約有1,495名來自33個司法管轄區的註冊外地律師、85家註冊外地律師行；終審法院的16位非常任法官中，12位為其他普通法適用地區的非常任法官，8名來自英國、3名來自澳洲、1名來自加拿大。這些海外非常任法官都極具權威和有豐富經驗，包括現任或曾擔任澳洲高等法院首席大法官、英國最高法院院長、加拿大首席大法官等。

英最高法院院長 續任港終院法官

事實上，英國最高法院院長韋彥德勳爵和副院長賀知義勳爵早前宣布，他們將繼續擔任終審法院非常任法官。韋彥德表示，香港的司法機構仍然是很大程度上獨立於政府行事，所作的裁決符合法治，可見各方對香港司法系統的獨立性仍很具信心。

能夠邀請到海外非常任法官參與審判工作，可說是對香港國際法律聲譽的一種體現和認可，亦顯示出國家和香港對法治和司法獨立的承諾。

還有其他例子，看出國際間對香港投下信任的一票：前高等法院法官芮安牟出任新加坡國際商業法庭國際法官，而這法庭同樣可任命海外法官；香港的案件判例亦不時被其他普通法適用地區的法院作參考，反映我們的司法和法律制度質素。

獨立機構法治評級 港更勝英美

再者，在獨立第三方機構的評級中，香港在法治和司法獨立方面的排名，經常高於許多對我們作出批評的國家。世界經濟論壇所出版的《2019年全球競爭力報告》顯示，香港在司法獨立方面在亞洲排名第2、全球排名第8，比美國（第25位）及英國（第26位）高出不少。

據總部設於美國的「世界正義工程」公布之《2020法治指數》，香港在世界排名第16位，美國則排名21位。

可能會有人質疑，這些報告已過時，未能反映國安法的影響。那麼，可以看看瑞士洛桑國際管理發展學院於今年6月中發表的《2021年世界競爭力報告》，香港在司法公正方面的排名為全球第8位，比英國的第15位和美國的第23位為高；在行政人員問卷調查，香港的主要吸引指標為稅制及司法效率。這可顯示出香港為世界法治司法管轄區領先的一分子。

眾所周知，司法獨立對香港作為國際金融中心和商業樞紐的地位至關重要，也是香港與內地其他城市不同的關鍵因素之一。英國最高法院法官韋彥德和賀知義同意在香港終審法院擔任非常任法官，乃明確地對香港司法機構的認可。我認為，正義女神依然是蒙上雙眼、其手中的天秤和劍仍良好運作，而香港仍然保持着司法公義。