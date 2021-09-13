說起古式菜，現在內地港式美食大潮下，竟然在茶餐廳界，最流行的一道網紅食品，是漏奶華。已搞不清這真是香港古式？還是新近發明？跟內地朋友爭論，這個食法，在香港其實不太流行啊，怎會就成了必點網紅食品？

當然也是和打卡拍照消費習慣有關，都要奇觀式食品，夠噱頭，多爆奶、流奶，阿華田粉沾得一嘴都是，拍照效果就更出來。連其他名字，都語不驚人死不休，甚麼瀑布漏奶華、颶風可樂、金沙墨魚餃到海龜菠蘿油都有，反而在香港未聽過。

從而想到，現在內地年輕飲食市場，從茶餐廳到奶茶咖啡店，多花款、換口味、卡嘩依，才真正是主流。這在極受歡迎的喜茶市場學中可理解，它們產品的名字，最受歡迎那批，有叫多肉葡萄、布甸波波冰、芋泥波波鮮奶、豆豆波波茶、滿杯紅柚。雖然不是我杯茶，但基於市場觀察，間中都去幫襯，發覺現在的到店消費動作又變了。門店反而沒太多人坐，但以為會很快有得取茶又未必，因為都是掃碼下單，前面可能有好多單，飲品可取時，顧客才到來。我臨時現場買，就得等大半個鐘。前幾天，又有喜茶投資進另一新冒起中國咖啡店品牌Seesaw的新聞，雙方的估值都繼續被看好。喜茶還未上市，但估值六百億元人民幣，差不多一間門店值一億元！這價錢是否值得就不肯定，但是中國飲料市場這個大戰場，確是會有可比外國連鎖集團的超級玩家出現，而且這些八○後九○後創始人的創意，確是更貼近年輕消費者。

官宣合作後，這咖啡加奶茶品牌立即再推月餅，叫「偷顆月亮送給你」，有黑糖波波流心月餅、奶黃流心月餅、咖啡芝芝流心麻薯月餅、綠妍咖啡流心麻薯月餅。好奇為何「流心」和「波波」是永遠sell得的噱頭。