《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》

夏天已接近尾聲，秋季將至，位於亞洲國際博覽館的「澐．NUVA」推出初秋珍饈百味宴，巧用時令的珍貴食材，精心打造6款全新菜式，其中3道菜會搭配由侍酒師挑選的美酒，讓餐酒充分發揮每道菜式的精髓。

3款前菜中

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