《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 副刊版 2021/09/13 分享： 夏天已接近尾聲，秋季將至，位於亞洲國際博覽館的「澐．NUVA」推出初秋珍饈百味宴，巧用時令的珍貴食材，精心打造6款全新菜式，其中3道菜會搭配由侍酒師挑選的美酒，讓餐酒充分發揮每道菜式的精髓。 3款前菜中 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 今日 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 2021/09/11 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 2021/09/06 銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 2021/09/06 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 2021/09/04 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 香港 日本 產品 品牌 酒店 設計 美食 法國 亞洲 菜式