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文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」

副刊版 2021/09/13

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香港文華東方酒店今秋再與SHISEIDO合作，適逢護膚品牌推出全新極光精華再生限定組合，於是在9月推出獨家限定「晶鑽極光傳奇下午茶」。

為慶祝是次合作，酒店糕點行政總廚Christophe Sapy精心

...

欄名 : 新鮮熱辣

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