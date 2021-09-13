文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 副刊版 2021/09/13 分享： 香港文華東方酒店今秋再與SHISEIDO合作，適逢護膚品牌推出全新極光精華再生限定組合，於是在9月推出獨家限定「晶鑽極光傳奇下午茶」。 為慶祝是次合作，酒店糕點行政總廚Christophe Sapy精心 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 今日 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 2021/09/11 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 2021/09/06 銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 2021/09/06 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 2021/09/04 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 香港 日本 產品 品牌 酒店 設計 美食 法國 亞洲 菜式