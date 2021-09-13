孔子偶像新冠也退讓 你所不知的周公

新聞說，美國約翰斯霍普金斯大學進行的睡眠研究，發現晚上睡眠每增加1小時，感染新冠肺炎的機會率就降低12%；而睡得不好容易疲憊的醫護人員，感染風險則提高。良好睡眠提升免疫力，連感染新冠的機會也降低呢。

這個世界，有些人覺得時間寶貴，寧願少睡；另一些人則生活所迫不能睡太多，不情願地起身受折磨。他們的共通點，就是不能浪費時間，所謂「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」。不過，一寸光陰一寸金的下一句，其實不是寸金難買寸光陰，現在常聽到的這兩句，出自元代小說《三寶太監西洋記》。然而「一寸光陰一寸金」原出自唐代，乃詩人王貞白的《白鹿洞二首》，其一是這樣寫：「讀書不覺已春深，一寸光陰一寸金，不是道人來引笑，周情孔思正追尋」。意思大概是：「專心讀書不知不覺春天快要過，每寸光陰就像黃金珍貴，道人過來逗笑時，我正忙於學習周公的精義和孔子思想。」

古人把時間稱作「光陰」，因為古人用晷（音軌）來測量時間，晷是一種儀器，觀測日影以定時刻，圓形石板上刻有時間度數，圓中心有小棍，日出到日落棍的陰影由長而短、由短而長，由此知道時間變化，「光陰」於是成為了時間代稱。古代刻度是用寸量，於是有了「寸陰」，表示時間短暫。王貞白形容每寸「光陰」就像黃金珍貴，而他把「光陰」花在追尋周公及孔子的思想遺產上。孔子大家都理解得到，周公又有甚麼好？無錯，就是大家今天所講，「搵周公傾偈」的周公，周公其實是孔子的「偶像」呢！

為甚麼瞓覺俗語會是「見周公」？為甚麼是「夢周公」而不是「夢關公」？因為歷史上最先講「夢周公」的，是孔子。在《論語．述而》篇，孔子說：「甚矣吾衰也！久矣吾不復夢見周公。」意思是：「我衰老得很厲害，很久沒有夢見周公了。」一句「吾不復夢見周公」，被後世人以「見周公」形容去瞓覺。周公，原本姓姬名旦，是周文王的兒子，武王的弟弟，獲封為「公」，先後輔助周武王滅商，周成王治國平亂，又制禮作樂，創立不少社會典章制度、禮儀規範。

確有「周公之禮」 但瞓覺唔關周公事

相傳西周初年，世風、婚俗混亂，兩性關係開放。大約3千年前的周公認為不行，從婚禮入手制定禮儀，宣揚道德觀念，從說親到成婚分為7個步驟。第7步即最後一步是「敦倫」，即夫妻行房，必須完成前6步才能進行，亦即是男女婚前不能發生性關係。於是後來夫妻間那點事，就被叫做「周公之禮」，只限夫妻那種呀。

所以啫，瞓又關周公事，唔瞓又關周公事，我覺得硬是有點說不過去。順帶一提，歷史上周公沒有解過夢，是後人假託周公之名去解夢，但「周公之禮」確有其事。

無論如何，周公所做的都令周朝安定，貢獻良多，乃傑出思想家、政治家。孔子對周公推崇備至，認為乃精神典範，周初的仁政是最高政治理想，孔子一直倡導周公的禮樂制度。孔子對周公的尊崇，讓他「日有所思，夜有所夢」，因此以「夢周公」表達對西周社會的嚮往，以及對周公的敬仰，而不是孔子喜歡瞓覺去見周公，這樣解釋比較通。

孔子瞓得好唔好，我唔知，黃金失可尋，光陰難再買，卻肯定。人珍惜時間無錯，不過如果唔夠瞓，呆吓呆吓同樣浪費光陰，反而有犯錯危險。所以如果環境許可，都市人應該關注自己睡眠質素。新生精神康復會在賽馬會支持下，舉辦處理失眠課程，以認知行為治療原理，教導改善睡眠的方法，應用在生活中，減少失眠對生活的影響。下月開課共5堂，每堂2小時，形式為網上視像會議。若個人月入低於2萬元，可豁免收費，有興趣學同周公相處可【按此】查詢「上課學改善失眠」相關課程。

▲ 美國有研究，良好的睡眠，可減低感染新冠肺炎的機會率。