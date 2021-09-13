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Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號

行政人員版 2021/09/13

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蘋果（Apple）早前與遊戲開發商Epic Games因利潤抽成起爭執，並將手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）從App Store下架，並關閉其開發者帳號。近日南韓國會宣布修例，禁止蘋果等科企向

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欄名 : 科技新知

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