Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 行政人員版 2021/09/13 分享： 蘋果（Apple）早前與遊戲開發商Epic Games因利潤抽成起爭執，並將手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）從App Store下架，並關閉其開發者帳號。近日南韓國會宣布修例，禁止蘋果等科企向 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 今日 美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 Android 12正式版 料數周內登場 2021/09/10 Android 12正式版 料數周內登場 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 2021/09/10 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 2021/09/09 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 2021/09/09 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 遊戲 電玩手遊 軟件 南韓 App Store