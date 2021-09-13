美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 行政人員版 2021/09/13 分享： 美國機械人公司iRobot稱，將推出新款掃地機械人Roomba j7+，內建AI視覺系統，辨識各種障礙物，配有持續學習功能及最新導航軟件。 Roomba j7+具持續學習功能，即使改變布置，例如用戶打開 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 今日 Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 Android 12正式版 料數周內登場 2021/09/10 Android 12正式版 料數周內登場 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 2021/09/10 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 2021/09/09 全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 2021/09/09 OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 人工智能 美國 銷售 加拿大 軟件 機械人