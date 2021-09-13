  • 30°C
香港時間 : 2021913日 (一) 03:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物

行政人員版 2021/09/13

分享：

美國機械人公司iRobot稱，將推出新款掃地機械人Roomba j7+，內建AI視覺系統，辨識各種障礙物，配有持續學習功能及最新導航軟件。

Roomba j7+具持續學習功能，即使改變布置，例如用戶打開

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號
今日
Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號
Android 12正式版 料數周內登場
2021/09/10
Android 12正式版 料數周內登場
Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善
2021/09/10
Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善
全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍
2021/09/09
全球開採比特幣1年 耗電量＝Google 7倍
OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元
2021/09/09
OLED升級版Switch主機 本月24日預訂售2680元
商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 人工智能 美國 銷售 加拿大 軟件 機械人

上一篇文章

Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號

下一篇文章

初創主打手機App推廣 疫市發圍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？