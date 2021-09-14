北上飲食異同趣聞還是激起較多共鳴，譬如之前寫食客喜愛「篤」凍檸檬茶那幾片檸檬的觀察，竟就惹來眾多的討論。那觀察是：香港食客定會起勢用力地去「篤」檸檬，北上店東打趣地說，於是連帶個杯都要用較厚底的。

那當然只是個概括結論，一定會有港人不愛「篤」，也有非港人愛「篤」，那好玩其實在於，當港式食法和茶餐廳禮儀北上後，會遇到多少不同演化。再講更多例子，譬如最受不了的，就是叫西多士，它不派刀叉，難道要用筷子吃？而法蘭西多士這一品種，又曾遇到過友好的服務員（香港叫「伙記」似乎親切得多），怕我不知道這是甚麼，先把照片顯示給我確認。他說，不少客人不了解法蘭西多士（因個名太花巧）其實是這樣呈盤的（要牛油撈自己加的蜜糖）。

為了強調港式，西多都常常被加上不同宣傳標籤，比如說，菜單上叫「荷蘭煉奶西多」。至於另一樣不習慣，則是上餐的次序，吃早餐時，常會把通粉先上，打亂次序。

早說過現在內地是港式餐廳開遍，食物之外，另一樣不同的，是與「伙記」的互動。此前內地遊客到香港，常埋怨去茶餐廳點餐時受氣，受受下，竟然變成樂趣挑戰，就是到香港茶餐廳消費，如何可以不被伙記白眼而快速叫到餐。

在內地點餐，當沒此問題，而且現在基本上都不用和店中服務員溝通了，因為都是掃碼點餐。每桌上有個碼，直接掃後下單，一般用微信或支付寶結帳，其實也是想你關注那店的微信號。好處是，哪怕是叫一杯奶茶都可落落大方，不會有個伙記在旁等你下單，仲附送嫌你幫襯得少的表情。不過，有時確是相當miss這種老派港式的做法。