休魚期結束，街市魚檔放滿鮮魚，令人眼花繚亂，逛了十五分鐘，也找不到心頭好。Bonnie問：「你近來好像愛上了魚？」我問：「有問題嗎？」她揶揄說：「據說年長人士，對魚類就特別鍾愛。」我提醒她：「你這種年紀，也別吃太多紅肉了，小心你的血管愈來愈硬！」

她說：「好像深海魚才有較多奧米加三，在街市會找到嗎？」我說：「不是來佬魚才有奧米加三的，食安中心較早前刊出一份報告指出，地道的黃花魚，其奧米加三比三文魚還要高呢！」她問：「黃花魚？好吃麼？」我介紹：「很鮮甜的，你在上海料理店應該也吃過，就是那道香煎黃魚。」

她興奮地說：「我記起了！真是鮮甜得很，可是，你應該不建議我吃炸魚吧！」我說：「當然啦！只要清蒸或湯煮，一樣味美。」她好奇問道：「黃花魚跟三文魚比較，當中的奧米加三含量有多大分別？」

「以一百克魚肉計算，黃花魚有二百一十毫克，三文魚有一百九十毫克。奧米加三的好處多不勝數，無論對血管彈性、減低身體內的發炎作用、改善情緒及降血壓降三酸甘油脂的效果，也不容置疑。」我詳細分析。

她說：「我看見你隻吉吉貓也在不情不願下，被迫吃魚油丸。」我解釋：「不就是為牠好吧！牠是不吃魚的貓，極需要補充，前陣子，牠不習慣家中多了細佬，經常鬱鬱不歡，吃了個多星期就改善了。」

她笑說：「那麼，你今天打算蒸黃花魚嗎？我來蹭飯。」