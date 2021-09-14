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SOUL兩款耳機新登場

副刊版 2021/09/14

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美國耳機品牌SOUL出名音響質素高、降噪技術強，因此捧場客不少。近日連續推出兩款新產品：入耳式無綫耳機EMOTION PRO及頭戴式藍牙耳機EMOTION MAX，依舊由兩款新品組成，承襲品牌一貫的出

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欄名 : 生活情報

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