SOUL兩款耳機新登場 副刊版 2021/09/14 分享： 美國耳機品牌SOUL出名音響質素高、降噪技術強，因此捧場客不少。近日連續推出兩款新產品：入耳式無綫耳機EMOTION PRO及頭戴式藍牙耳機EMOTION MAX，依舊由兩款新品組成，承襲品牌一貫的出 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 生活情報 最新專欄文章 更多 紫外光消毒器 3秒殺滅99.99%病毒 2021/05/18 紫外光消毒器 3秒殺滅99.99%病毒 低敏殺菌搓手液 減肌膚刺激 2021/03/12 低敏殺菌搓手液 減肌膚刺激 Leica聯乘占士邦Daniel Craig 推出全球限量特別版相機 2021/03/09 Leica聯乘占士邦Daniel Craig 推出全球限量特別版相機 CASIO G-SHOCK全新勝色之魂MR-G 日本國家足球隊深藍作主色 2021/03/09 CASIO G-SHOCK全新勝色之魂MR-G 日本國家足球隊深藍作主色 煮食神器日本正負零多功能料理鍋 2021/01/25 煮食神器日本正負零多功能料理鍋 產品 品牌 設計 家居 家具 OSIM