The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 副刊版 2021/09/14 分享： 各酒店推出Staycation而極受歡迎，大家無法出門旅遊，The Mira Hong Kong就與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署與美麗華旅遊聯手，於9月17日至11月14日推出Wanderful ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 2021/09/07 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 2021/08/26 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 2021/08/03 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 2021/07/31 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 2021/07/29 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 酒店 設計 澳洲 遊戲 媒體 尖沙咀 墨爾本 維多利亞州 Staycation SPA