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The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起

副刊版 2021/09/14

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各酒店推出Staycation而極受歡迎，大家無法出門旅遊，The Mira Hong Kong就與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署與美麗華旅遊聯手，於9月17日至11月14日推出Wanderful

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欄名 : 旅事通

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