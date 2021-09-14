「TALK」出子女鬱結 減自殺風險

本港去年整體自殺數字雖下降，但青少年自殺卻有大幅上升趨勢。疫情令青少年抑鬱問題加劇，而他們又較難控制情緒，家長和教師要多關注他們的情緒變化，以愛心關懷，並作出適當輔導，解開他們心裏鬱結。

疫下青少年 抑鬱自殺率大增

港大賽馬會防止自殺研究中心日前公布去年本港自殺數據，估測自殺率為12.1（即每10萬人中，有12.1人自殺），比前年13.1為低，但15歲以下青少年的自殺率，卻由前年0.7幾乎倍增至去年的1.3，尤其值得關注。

事實上，疫下世界多地青少年自殺個案大增，例如澳洲梅鐸兒童研究所調查顯示，五分之二青少年出現抑鬱徵狀，五分之一人有自殺念頭；維多利亞州因多次封城，過去半年的青少年自殺率較去年同期急升184%。

美國疾控中心指，今年2至3月間，少女疑因企圖自殺而被送往急症室的個案，按年升50%。日本去年青少年因自殺身亡人數多達499人，比前年增加25%。

美國南佛羅里達大學（USF）兒童精神病學家Kristopher Kaliebe認為，青少年自殺與校園欺凌、學業成績欠佳和家庭問題有關，而疫情令問題變得嚴重。首先，疫情迫使學校停課，改上網課，學生未能適應，以致成績倒退。再加上父母疫下失業或擔心飯碗不保，令家庭面對經濟壓力，可是學校停課，無法向老師或同學傾訴，倍感孤立無助。疫下青少年有更多時間上社交媒體瀏覽解悶，每當看到別人炫耀疫下過得怎樣奢華，更感到自卑，令抑鬱變得更嚴重。

減看社媒 免「人比人比死人」

USF另一位專家Leigh Ruth從生理角度解釋，青少年正值青春期，賀爾蒙轉變會加劇自我厭惡和焦慮，而腦部專責情緒的邊緣系統區在青春期特別活躍，但負責控制情緒的前額葉皮質要到20多歲才開始發育成熟，令他們難以控制衝動情緒。

因此，USF學者建議家長應限制子女瀏覽社交媒體時間，以免因攀比而令抑鬱情緒加劇，一時看不開而萌生自殺念頭。

關愛分享心事 留意行為情緒

要預防青少年自殺問題，最佳方法是及早偵測孩子行為是否有異，這有賴家長和教師的關懷。家長應每天抽時間與子女閒聊，了解他們在校園開心事和不如意事，讓他們感到受關懷而願意暢談。當子女主動求助時，切勿指摘，而是應以「TALK」4大原則（見表）來處理。

雖然目前學校面授課堂僅半天，但教師應細心留意學生情緒，當發現行為有異，應鼓勵他們打開心扉，向老師或同學傾訴心中鬱結，學習情緒管理。教師亦可參考日本的法，當地有專家編纂出「身心狀況風險評估」的自殺篩查工具，學生只需回答11條問題，便可幫助教師辨識學生有自殺風險因素，從而建議學生尋求心理輔導。

青少年心智未成熟，易衝動，需要找人傾訴，家長、教師和同學應耐心聆聽，並用愛心和正能量引導青少年勇於面對逆境，珍惜生命。

▲ 青少年正值青春期，情緒較多變，家長、教師可多予關懷，以正能量引導他們珍惜生命。（資料圖片）