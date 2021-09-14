與內地通關 須以一國為先

關於「香港與內地通關」此課題，行政長官終於在上星期四的立法會質詢時段，透過短問短答多名議員提問，以猶如拼圖之方式提供了一個完整答案--本文嘗試從特首的回應中，歸納出以下4塊關鍵「政策拼圖」，然後再逐一分析：

第一，「一地兩檢」將是未來提升口岸的基本盤（回應周浩鼎議員提問）；第二，採取「與病毒共存」策略則通關必然無望（回應陳健波議員提問）；第三，不能單方面提議而必須配合中央聯防聯控（回應田北辰議員提問）；第四，只能透過專家對接機制來逐步有序地通關（回應李慧琼議員提問）。

（1）以長遠推動「一地兩檢」模式來思考通關問題--坊間輿論皆聚焦特首如何解釋通關之種種限制，卻忽略了當前至為關鍵的政策背景：香港如何進一步與大灣區融合。注意在今次議員質詢特首之前，《十四五規劃綱要》宣講會才剛完結約兩周，故在這個主旋律下，行政長官答問時刻意強調：「將來如有新口岸或舊口岸的優化和提升，我可以說『一地兩檢』是基本盤……另外一項選擇，可以『合作查驗、一次放行』。」

一地兩檢 未來口岸優化基本盤

換言之，行政長官已表明香港與大灣區通關方面的殷切期盼，勢必全面配合內地安排，同時由於再也不用擔心「一地兩檢」會被政治化，所以才會提出研究怎樣和國內執法單位聯合查驗，也就是未來甚至有可能把「兩檢」簡化為「一檢」。特首既如此定調，短期通關安排自然會盡力配合中央要求，並澄清先前有人指特區部分官員不願意推行「港版健康碼」的謠言。

與病毒共存 對內地風險大

（2）要與內地通關只可靠清零而不能與病毒共存--被問及政府會否研究和外國（如新加坡）的「與病毒共存」策略接軌，以令香港恢復與國際通關時，特首斬釘截鐵地回應：「今日肯定不是採取與病毒共存的策略，否則會令通關更加沒希望，我們仍然希望能夠保持本地個案清零。」由此引伸並承上所論，香港與內地通關之重要性，實遠高於其他境外地區。

所謂「與病毒共存」的抗疫政策，其主軸是以「防止公共醫療系統超出負荷」為核心：也就是盡管有人繼續感染新冠肺炎，但由於當中大部分患者已經接種疫苗，所以病情相對較輕而死亡風險較低，從而不會引致負壓病房和深切治療部「爆煲」。可是此法有太多不確定因素，包括未來變種病毒的傳播力、下一輪接種新冠疫苗的人口比率等；另外，長期把一定數量的深切治療部病床留予新冠肺炎患者，亦必然對整體醫療系統的容量帶來負面影響。

「與病毒共存」策略在範圍較小之地或許尚可一搏，但考慮到內地幅員廣大，加上各省市各級醫療系統容量仍在提升當中，那就不可能接受「與病毒共存」策略，更不會為了香港而要全國人民冒這樣大的風險。正因如此，特首便直接否定於現階段探討與病毒共存，以提醒所有港人在防疫方面絕不能有絲毫鬆懈。

（3）通關條件務須以一國為先、一國為本，兩制隨後再靈活配合--行政長官以近乎教訓的語氣回應議員提問，指出中央「不希望在香港弱化了一環」而令內地聯防聯控的機制受影響，並告誡思考通關條件時，透過對接方式作設定「總比只有我們單方面在不停提議好，因為我們提議後又不一定是這些條件，可能是另外一些條件。」

特首的回應正是從解困角度出發，指出由香港主動提出任何通關條件實際上並不恰當，畢竟「聯防聯控機制」是國家訂定的制度，在一國兩制的大原則下，特區無從亦不應以任何形式干預，因此特首說：「我今日不能代表中央聯防聯控機制或衞健委說香港在哪一方面需要再加強」；再者，從特首回應的後段推論，中央似乎認為香港過去就通關提出的各種建議，反映特區各界不夠理解內地防疫需求，所以才有「我們提議後又不一定是這些條件，可能是另外一些條件」的說法--以上兩點皆值得香港人反思：我們是否只懂從自身本位出發，而忽視了大局觀？

專家對接機制 逐步有序通關

（4）專家對接機制或訂定針對不同界別的通關條件和時間表--雖然通關主導權不在香港，但特首向議員滙報：「第四波疫情減退之後，我從未停止向中央反映香港市民這個期盼，希望早日能夠更方便地進入內地……我已經向中央提議需要有一個專家的對接，期望可盡快逐步有序地通關……這樣能讓我們更加清晰地知道做了甚麼事之後就會有條件（通關）。」

上述答案的兩大關鍵詞，分別是「逐步有序」和「清晰」：箇中含義是專家對接機制很大機會不會採取一刀切的方式，讓所有人在某些特定條件下（例如「全港市民接種率達80%」之類的硬指標）便通關；所謂「逐步有序」，就是會讓某些群組先行先試通關，看看效果及對疫情影響為何，然後慢慢容許更多群組加入。至於「清晰」，則應該是指通關條件可能會針對個別群組，也就是依據他們在內地的活動性質來釐定。

總括而言，北京當局之主旋律既是要香港全面融入大灣區，盡快恢復兩地雙向往來，肯定是領導人正用心思考的事情，現時未有消息就代表時機未到，繼續催迫特區政府並無實質意義，純粹為有心博曝光者製造輿論效果，反而當下「香港市民還能夠做而對於陳議員或李議員想看到的通關很有幫助的，就是接種疫苗」！

▲ 通關條件不能單方面提議，而必須配合中央聯防聯控，須以一國為先、一國為本，兩制隨後再靈活配合。（新華社資料圖片）