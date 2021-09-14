4方面着手 推動金融科技發展

金融科技是香港最具潛力的優勢產業之一，是未來發展的主要動力，更是充分對接「十四五」規劃的重要路徑之一；但同時也要看到，香港金融科技整體水平仍有較大的待提升空間，且發展活力明顯不足。香港應該立即制定詳細的發展規劃，把握好發展方向，並推出具體的配套政策措施，腳踏實地推動金融科技產業奮起直追。

中國社科院早前發布的報告顯示，北京、上海、深圳因為金融科技基礎好、資源豐富、人才集中等綜合優勢突出，位列金融科技發展前列；而香港同樣具有這些優勢，同時還有多項傳統金融優勢，理應能發展得更好。事實上，香港可以在金融科技產業鏈的上游、中游和下游，即底層技術研發、科技融合輸出、金融應用場景等領域全面發力參與。

拓金融基建 對接境外最新技術

不過，香港必須盡快制定有效的策略並採取有效措施，優勢才能充分發揮，才能真正推動金融科技發展。特區政府應重點從4方面同時着手：第一，加大金融基礎設施建設，積極對接內地和海外最新的金融科技技術，從而為進一步發揮香港優勢奠定基礎。這方面金管局已經推出「金融科技2025」策略，接下來需要確保落實，力爭策略中各階段目標都能按時達成。

與此同時，科技發展一日千里，如果沒有戰略眼光和超前意識，只是跟着大趨勢走，難以擺脫被動的局面，因此政府層面要整合和調動研究資源，一方面要密切關注全球金融科技行業的發展趨勢動態，為香港細緻地釐定金融科技長遠發展規劃，另一方面也要敏銳地洞察有潛力但尚未引起注意的領域，提早一步投入資源鼓勵研發，力爭讓香港金融科技發展由緊跟趨勢，走向引領趨勢。

多方面優待 增人才政策吸引力

第二，全球金融科技發達城市，皆是人才聚集地，科技人才已經是全球炙手可熱的資源。就香港來看，特區政府一方面要做好跨部門統籌協調，從出入境、教育、生活、住屋等多方面提供優待措施，推出更具實際吸引力的人力資源綜合政策，吸引海外科研人才；同時也要繼續增撥資源，鼓勵高校增加研究生數量，直接為香港培養科研人才。

第三，政府的產業投資基金應該建立更市場化的運作機制，更多接納企業的獨立申請，以提高業界參與的積極性和基金的運用效率，也要完善各類優惠、資助措施及管理機制，撬動更多的民間資本參與，營造良好的創業氛圍；還要更積極地牽綫，與內地以及世界主要經貿夥伴進行更多交流和合作，鼓勵及帶領年輕人善用香港國際金融中心的優勢和國家的優惠政策，把握好海外市場的需求，尤其是內地新生代市場需求，開拓創業市場；政策層面也要拆牆鬆綁，盡量減少香港與內地的資金、人才和資訊流通阻礙，最終達致全面完善香港創業生態。

第四，金融科技的發展必然會進一步豐富金融市場，相應的監管必須早一步做好，才能保證市場健康發展。因此，未來也要努力提升監管科技水平，不斷融入科技元素，創新監管手段，不但可以應對金融科技發展帶來的新業態，也有助於提高監管效率和降低監管成本。

推動香港金融科技奮起直追的確是難度不低的考題，所以在有關政策的制定過程中，就要更加重視與國家戰略的「理念對接」和「思路對接」，從而更加準確地把握「十四五」規劃帶來的機遇，以及香港的發展方向，在參與國內外「雙循環」的過程中，事半功倍地推動香港金融科技發展。