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汽車震動或損鏡頭 倡用減震架放iPhone

行政人員版 2021/09/14

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不少司機為了方便導航，會將手機放在車架上。惟蘋果（Apple）近日一份文件指出，iPhone若放在車上的手機架，其鏡頭有可能會被強烈的震動損壞，影響照片和影片質素。

蘋果最新支援文件提到，如果讓

...

欄名 : 科技新知

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