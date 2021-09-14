汽車震動或損鏡頭 倡用減震架放iPhone 行政人員版 2021/09/14 分享： 不少司機為了方便導航，會將手機放在車架上。惟蘋果（Apple）近日一份文件指出，iPhone若放在車上的手機架，其鏡頭有可能會被強烈的震動損壞，影響照片和影片質素。 蘋果最新支援文件提到，如果讓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華為新品發布會 下月21日維也納舉行 今日 華為新品發布會 下月21日維也納舉行 美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 2021/09/13 美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 2021/09/13 Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 Android 12正式版 料數周內登場 2021/09/10 Android 12正式版 料數周內登場 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 2021/09/10 Apple Watch或致過敏 蘋果提3招改善 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone 鏡頭 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 設計 相機