香港有個周公島 一頁歷史人稱道

昨天談到孔子也尊崇的、古時西周的周公，大家可知道香港有個周公島？香港人唔夠瞓，整天想「見周公」，卻沒想到登上香港的周公島相見。不過也還好，周公島的周公其實和西周的周公無關，據傳源於民初有個姓周的人住過，如今它只是無人長住的孤島。

據報道，只有一位年近80的李伯在島上有平房，偶然回去享受親近大自然的生活。然而據歷史記載，周公島上世紀曾出現兩位比較有名的洋人，有着陽光的故事。

周公島在喜靈洲及坪洲附近，面積大約半個坪洲，或3個維多利亞公園。30年代，德國籍的Herbert Edward Lanepart曾在周公島搞天體營，赤條條享受日光浴。掌故權威朱維德的《香港掌故2》記載，這位仁兄1932年已在香港組織各式各樣天體活動，一眾人肉帛相見，回歸自然。據說他和志同道合人士，曾到沙田香粉寮解放，又去過當年未開發的青衣島。

Lanepart移師周公島西灣時，為天體營增建更衣室和洗手間，但據說他們「打大赤肋」都唔夠，全身脫光樂悠悠的「向陽」行徑，引起附近漁民不滿，狀告理民府，結果天體營被趕走，小島荒廢。

到了50年代，周公島迎來另一洋人。據環保組織長春社2018年的文章，1953年中，44歲的Gus Borgeest和太太，帶着5歲養女，及兩個來自中國內地的家庭，租船到周公島。他以每年180元向港府租下該島，把周公島改名日光島（Sunshine Island），開始長達10年的開墾，為甚麼呢？Borgeest具意大利、德國等血統，是英國公民，在寧波出生，上海讀書，與在香港出生的太太在上海結婚。1951年大批內地人湧港，他們也在其中，當時身上只有港幣兩元。

日光島計劃 助新移民展新生

當時有幾十萬新移民，很多本來是農夫的找不到工作，要靠接濟。Borgeest認為，既然香港優良耕地不夠分，這些人可以在一些島上耕作，自食其力，不需依靠福利而失去自尊，於是實踐「日光島計劃」，「日光」的意思，乃為處身黑暗的生命帶來陽光。這個計劃讓島民適應一段時間後，在新界較偏遠地區耕作，由理民府撥地，「日光島計劃」提供牛和農具等，讓他們融入香港，開展新生。

「日光島計劃」傳揚開，得到社會各界金錢資助，學生以至英軍協助墾荒。大約10年間，草棚變石屋，收成滿籮榖，幫助了不計其數大陸移民家庭。1964年計劃終止，Borgeest後來成為長春社創會會員、全職職員，負責管理辦公室和籌款，其後移民加拿大。

Borgeest在1961年獲得有「亞洲諾貝爾獎」之稱、菲律賓的麥格塞塞獎（Ramon Magsaysay Award）當中的社區領袖獎，肯定及表揚他的貢獻。頒獎單位這樣表彰Borgeest：「日光島是振奮人心的證據，證明一個人可以向其夥伴們，灌輸征服逆境的意志。」（Sunshine Island is heartening evidence that one man can instill among his fellows the will to conquer adversity，麥格塞塞獎有關Borgeest的介紹）（請【按此】觀看「麥格塞塞獎介紹Borgeest」網址）

日光島或周公島，沒有生活配套，現為荒島，無人住但有具價值的生物，最有名的是全球珍稀、香港獨有的香港雙足蜥，或叫鮑氏雙足蜥（Dibamus Bogadeki）。這種只有香港有的物種，看似蚯蚓，但多了兩隻退化的鰭狀足，在喜靈洲亦發現過，數目極少。近年政府銳意推動「明日大嶼」，在大嶼山一帶填海發展，引來長春社及環保團體關注。他們曾發表報告指，周公島及鄰近東大嶼水域極具生態潛力，除鮑氏雙足蜥，還有珍貴物種白腹海鵰，以及稀有珊瑚海筆，填海工程恐會干擾雀鳥覓食繁殖。香港雖小，但獨特地形及氣候孕育生物多樣性，希望政府在發展的同時，能夠更順應世界保育潮流，減少對生物物種的人為干擾。

▲ 周公島在喜靈洲及坪洲附近，上世紀住有兩位洋人，而且有着陽光故事。（港大圖書館相片）