行山不留痕 愛護郊野人人有責

疫下到郊外行山的市民增加，加劇山徑損耗，甚至有人開闢新路徑，都可能對自然生態造成無法逆轉的破壞。市民郊遊旨在紓壓散心，須自律遵守「無痕山林」（leave no trace）原則，減低對環境的負面影響，否則青蔥山徑變禿頭山，令美麗景點買少見少。

疫下行山增 加劇山徑損耗

環境局局長黃錦星日前答覆立法會議員提問時指，疫下多了市民到郊野公園行山，加劇山徑損耗，因而出現植被退減及水土流失現象。更有行山人士逕自開闢新路和踐踏山徑兩旁的植被，對山徑周邊的自然環境及植被都造成不同程度的影響。漁護署會按巡視結果，安排復修工作，若情況嚴重，會在受影響範圍設立圍欄並補種植物。

疫下市民無法外遊，即使去酒店Staycation，始終不及接觸大自然般有益身心，於是紛紛相約到郊外行山，去年郊野公園便有1,200萬人次訪客，比前年增加7%。有環團的調查顯示，40%被訪者比往時更頻繁到郊野公園遠足，由過往月均2.8次增至6.4次。

擅開新路樹木借力 損植被

郊野公園遠足人士增加，有的為了要找個無遮擋的地方打卡，有的嫌行山徑人多擠迫，擅自越出山徑，開闢新路，在攀爬時或抓住樹木和草借力，結果植被遭扯斷或重複踩踏變成光禿禿的硬實泥地。

這並非香港獨有現象，美國俄克拉何馬州圖茲拉市Redbud Valley自然保育區因遊人亂闢山徑、破壞植物和石上塗鴉，當局上月底要封園進行修復，直至明年5月才會重開。

澳洲布里斯本和英國多個森林區有人為了駕駛越野爬山車，砍伐林木或在山徑橫衝直撞，令植被受損，水土流失。

港難封園修復 保育靠自律

港府難以仿效美國封園修復山林，也無法像澳洲政府限制景點遠足人流，要保育郊野公園只能靠市民自律，因郊野公園屬於所有市民，若人人都自私自利，沒有保育意識，青蔥翠綠的美景很快會減退，對大家都沒有好處。

因此，政府和環團應加強宣傳教育，例如邀請年輕偶像拍宣傳短片，向年輕人傳播無痕山林7大原則（見表）、愛護環境的信息；並在周末或長假期加派人手到熱門行山景點派單張，呼籲市民要在指定行山徑走動，垃圾不要通山丟，須自行帶回市區棄置。

行山不留痕，人人有責，當每個行山人士都有保護環境的意識，天然翠綠美景便能持續下去。

▲ 自去年新冠疫情爆發以來，不少市民選擇在假期時到郊外行山，接觸大自然，但同時亦加劇山徑損耗。（法新社資料圖片）