前海橫琴方案 4方面助粵港澳共贏

中央上周公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（《橫琴方案》）和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（《前海方案》）後，內地和港澳社會反響積極熱烈，相信有這兩個方案提供的方向指引、政策保障和動力支持，必將有效推動粵港澳深度合作、實現三地互利共贏。藉此機會，我簡要講4點看法：

堅定決心 彰顯改革開放

第一，兩個方案充分彰顯中央不斷推進改革開放的堅定決心。改革開放是決定當代中國前途和命運的關鍵一招，從鄧小平同志發出「不改革死路一條」的大聲疾呼，到習近平同志作出「改革不停頓、開放不止步」的鄭重宣示，中國40多年來始終堅定不移推進改革開放，使中國實現了從經濟發展相對落後到趕上時代的歷史性飛躍，實現了人民生活從溫飽不足到全面小康的歷史性跨越。雖然近年國際形勢發生巨大變化，單邊主義、保護主義抬頭，但中國始終選擇站在歷史正確的一邊，從未放緩改革開放的步伐。

這次公布的兩個方案，就再一次釋放出中國不斷深化改革、不斷擴大開放的強烈訊號。《前海方案》明確以深化改革、擴大開放為主題，提出打造全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門戶樞紐的目標；《橫琴方案》則提出率先在改革開放重要領域和關鍵環節大膽創新，推進規則銜接、機制對接，打造具有中國特色、彰顯「兩制」優勢的區域開放示範。

可以說，「改革」和「開放」是貫穿兩個方案最高頻的關鍵詞。改革創新平台、對外開放樞紐、一國兩制區域開放示範，讀懂這其中展現的中央堅持改革開放之堅強決心，才能明白兩個方案的全局和長遠戰略意義，才能有勇氣、有毅力堅定地把方案的目標任務落實到位。

機制對接 發揮港澳優勢

第二，兩個方案突出強調要發揮香港、澳門的優勢。中央一直高度重視港澳在國家發展大局中的獨特和重要作用，習近平總書記在2018年11月12日會見香港澳門各界慶祝改革開放40周年訪問團時開宗明義地指出，在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，所發揮的作用是不可替代的。習總書記還對港澳同胞和社會各界人士，在國家今後的改革開放中更加積極主動作為，提出了4個方面的要求。

以我理解，這次出台的兩個方案，體現的是習總書記和黨中央對港澳同胞寄以厚望，例如《前海方案》具體提出要「聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域」，並提出要深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平等重點任務，這些舉措都是圍繞着更好發揮香港優勢這條主綫展開的，充分體現了中央對香港的看重和倚重，體現了中央對香港的信任和信心；又例如，兩個方案都明確提出要與港澳規則銜接、機制對接的要求，其中既有與港澳現有標準和規則銜接的具體項目，也有聯合港澳探索有利於新技術、新產業發展的法律規則，以及國際經貿規則創新的要求。

規則銜接、機制對接的試點，和探索率先與港澳合作，從港澳啟動，是實事求是的體現，是對港澳的信任和倚重，關係到國家高水平對外開放樞紐建設，關係到大灣區國際科創中心建設，我們應不負中央期望，敢於涉險灘、敢於啃硬骨頭，拿出壯士斷腕的勇氣，把這項改革進行到底。

切實路徑 指明深港合作

第三，《前海方案》對深化深港合作指明了切實可行的路徑。從一定意義上說，《前海方案》就是對深港合作不斷探索發展成功經驗之總結提升。在各方努力推動下，深港合作近年已邁出較大步伐，一些重要項目初見成效，僅就醫療和教育領域而言，可說成績斐然。香港大學深圳醫院實現了深港電子病歷互認，並成為首家「國際新藥准入」指定試點機構，包括院長在內的37名港籍醫生已獲得由深圳市人力資源和社會保障局頒發的正高級職稱證書。特別要提到的是，這家醫院在滙集兩地醫院管理所長的基礎上，創新了一套更具特色的醫院管理模式，是兩地合作辦醫的一大亮點。

教育方面，香港中文大學（深圳）已經成為國內一流高校，香港大學深圳校區也正在籌備建設中。目前，香港高校已在深圳設立77個科研機構，開展研發項目1,706個，孵化企業203家，聯合培養近萬名人才，承擔國家、廣東省、深圳市科技研發項目1,533項。所有這些都說明，深港合作完全能夠有所作為，完全能夠大有作為。

在此基礎上，《前海方案》對深化深港合作提出的目標、任務和舉措，不再是抽象的概念，而是可操作的施工圖，這將使深港合作大大提質、提速。令人振奮的是，在《前海方案》出台後的一天內，深港就圍繞着科創、高等教育、國際仲裁交流等領域簽署了4份合作協議。

貫徹共商 共建共管共享

第四、兩個方案貫穿的「共商共建共管共享」精神，不僅應在橫琴、前海落實，而且在整個粵港澳大灣區建設中都應當貫徹。粵港澳大灣區建設是在「一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種法律體系」的特殊情況下，推進區域一體化發展，制度差異是大灣區建設的最大優勢，同時也是最大難點，因此中央和粵港澳各方都非常重視體制機制的創新。特別是《橫琴方案》提出「健全粵澳共商共建共管共享的新體制」，這是跨境合作模式的重大創新性突破，更是異質制度框架下開展深度合作的上佳之選。

以我理解，「共商」就是相互尊重、集思廣益，兼顧各方關切，滙聚各方智慧，對合作的目標規劃和重大事項共同協商確定；「共建」就是對合作事項一旦作出決定，各方一起參與、一起出力，各施所長、各盡所能，充分發揮各自優勢和潛能；「共管」就是共享權力、共擔責任，對共同決定的事項明確分工、協同推進、確保落實；「共享」就是收益共享、互利共贏，讓合作成果公平惠及各參與主體；總之，就是大家的事情大家商量着辦。我們不僅應當把這種新體制在橫琴落實好，而且應當在前海、南沙、河套等幾個合作區都貫徹這種精神。

▲ 《前海方案》和《橫琴方案》明確提出要與港澳規則銜接、機制對接的要求，是實事求是的體現，也是對港澳的信任和倚重。（資料圖片）